李開復談AI 創意難取代

2018年08月27日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 策畫、執筆： 謝錦芳 攝影： 陳信翰 ／專訪 策畫、執筆：攝影：

人工智慧（AI）時代來臨，創新工場董事長兼執行長李開復指出，AI革命比工業革命的規模大且更猛烈，未來15年內，AI將取代50%的工作，無論白領、藍領都受衝擊；AI襲捲全球，將引發失業潮，並使貧富差距更擴大，人類要避免被AI取代，應靠創意活出價值。

李開復日前在台灣發表新書《AI新世界》，並接受《中國時報》專訪，以下為訪談摘要。

四波浪潮 改變生活應用

問：針對2030年的AI新世界，請您描述一下，AI如何影響人們生活？

答：AI已悄悄進入我們現在的生活了。新一波AI革命可從四個層面分析，第一波是互聯網，在中國大陸，透過美團外賣點餐、滴滴打車叫車，背後都有AI的運作。

第二波是商業AI，例如銀行知道你的信用卡可能被盜刷，醫師可以做出更迅速正確的診斷；大陸《今日頭條》利用演算法得知讀者閱讀習慣，快速提供讀者想看的內容，取代了編輯，大幅提升獲利。

第三波是感知AI，透過攝影、錄音裝置，AI可以辨識人臉、指紋等特徵，當你進無人商店時，馬上知道你是誰，根據你平時購物習慣，精準地把產品介紹給你，增加銷售，提升獲利。

第四波自主AI，包括無人駕駛、工業自動化等。這類AI可以炒菜、洗菜、煮咖啡等，可以取代人工，這類自主AI在後台運行，已經遍布在我們生活四周。在工業自動化方面，例如鴻海以機器人取代人工，可以24小時工作，大幅提升效率與獲利。

問：工業革命帶來大量生產線，勞工產生疏離感，未來重複性工作由AI取代，人們生活品質是否因此提升？

答：AI革命比工業革命、電力發明對人類社會的衝擊來得大。AI是通用型技術，可以應用在各個領域。AI是軟體驅動，對白領工作有很大影響，例如電話銷售、會計師助理等工作容易被取代。AI對就業市場的衝擊比工業革命來得更快更猛，工業革命製造大量生產線，創造更多重複性工作，但AI可能徹底取代簡單重複性工作，對未來潛在失業有更大影響。

顛覆產業 將取代50%工作

問：AI時代，那些工作會消失？

答：首先，簡單重複性工作容易被AI取代，電話銷售、洗碗工、客服人員等都可能消失；其次，工業自動化後，AI可能顛覆整個產業，因由創投業者帶動資本力量，尋求可賺取最多利潤投資案，以AI取代那些重複性且成本高的產業。這力量對就業市場帶來極大壓力，我估計未來15年有40～50%的工作被AI取代，但因各國法規、工會力量與企業應用AI的意願而有不同。

問：面對AI時代，台灣教育體制做好了準備嗎？應該如何適度調整？

答：教育體系應該更加重視發揮學生的創意，不能侷限在死背記憶的老路，在記憶方面，沒人比得過AI。在AI的研發方面，應該要重點培育有創意、熱情的學生。技職教育必須做變革，否則學生畢業後不久可能失業。例如，卡車司機目前在美國薪水很高，但10年後可能都被AI取代了。

雖然AI非常有效率，但沒有情感，教育體系應培養學生的情商(EQ)，這是AI無法取代的。

人的關懷溫度 無可取代

問：您對台灣服務業相當看好，不過服務業普遍面臨低薪困境，如何透過AI提升競爭力？

答：這是非常嚴峻問題，AI沒有人類思考、訂定戰略與理解能力。我們要鼓勵大家進入服務業，社會觀念要改變，不要看低這類工作。例如大陸「58同城」平台，類似Uber模式，提供打掃阿姨服務，阿姨接受評分，從1顆星到5顆星，獲得一定星星數，則頒發獎章，藉由這個制度產生金牌、鑽石阿姨，以提升阿姨的服務品質，並且提升收費，這是透過科技力量以共享經濟方式提升服務業品質的案例。台灣服務業有相當水準，可以建立幾個典範，就像瑞士旅館業聞名國際，台灣也可以打造自己的服務業品牌形象。

問：在AI時代，台灣的利基？

答：台灣健保資料是非常獨特金礦，有待好好挖掘。在AI時代，一切數位化，老舊傳真機該淘汰，報紙分類廣告該數位化，必須數位化才能進行加值應用。此外，支付方面，大陸路邊水果攤都用行動支付，很少人用鈔票，台灣還在數鈔票，應該加速數位化，這樣才能累積足夠大數據，進行商業加值應用。

(中國時報)