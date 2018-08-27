大病後 工作狂懺悔親人第一

2018年08月27日 04:10 中國時報 謝錦芳

李開復是工作狂，曾一度在臥房安裝金屬工作架。（李開復提供）

李開復小檔案

李開復向來是工作狂，曾經把工作視為生活的全部，半夜爬起來回電郵，展現超高效率，直到身體出問題，2013年9月被診斷罹患淋巴癌第4期，讓他從事業高峰跌落谷底。大病一場，讓他體會工作、財富、名利都不重要，家人最重要。如今他把親人排第一，並希望全力幫助年輕人走對路。

李開復11歲時移民美國，從小是資優生，順利取得卡內基美隆大學電腦科學博士，在美國蘋果公司任職時，於1992年開發出第一套電腦語音系統，為全球少數擁有AI科技背景、AI實際應用經驗與創投經驗者。

由於自己的研究生涯就是打造強大的AI演算法，李開復過去把自己的人生變成一種有明確目標的優化演算法，把個人影響力最大化，把不符合這個目標的東西，全部縮到最小。

不知不覺中，李開復把自己變成一部機器，即使在熟睡狀態，晚上每天會自動醒來兩次，分別是凌晨2時和5時，為了在最短時間內回覆美國的電子郵件。這對於一般人似乎是非常困難的事，對於追求超高工作效率的李開復卻是很平常。他以自己的專業經營社群網站粉絲團，在大陸成功吸引5100多萬粉絲。

不過，罹癌後，他的心智演算法完全當機。他感謝台灣的醫療團隊給予最好的醫療與照顧，自己也花了許多時間找尋相關科學研究，經過17個月治療，如今已恢復健康。

這場病讓他的人生重開機，如今他把親人的需要排在第一。兩個女兒有空時，他會休長假，陪女兒一起旅行。

李開復8月初返台到醫院回診，一切復原良好。當天他一早赴醫院，接下來好幾項行程，晚上舉行專題演講，依然把一整天時間運用得滴水不漏。對此，他笑著說，前一天特別和太太一起看了三部電影。

對於未來的夢想，走過死亡幽谷的李開復說，人生的意義是與人分享愛，罹病經驗讓他對於人類如何與AI共存有了新的看法。儘管AI時代將帶來激烈的競爭，未來他將會盡全力協助年輕人適應AI的時代，學習與AI共存。

(中國時報)