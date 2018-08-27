社會貢獻津貼 打造有溫度產業

李開復成年輕人最佳導師，他在台北科技大學發表演講，吸引許多學生聆聽。（本報資料照片）

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中國時報
／專訪

AI革命帶來巨大衝擊，創新工場董事長兼執行長李開復擔心，AI將顛覆人類政經體系，導致人類自毀文明。由於AI是冷冰冰機器，沒有情感，未來避免被AI取代，李開復籲政府可發放「社會貢獻津貼」，鼓勵人們從事照護、社區服務與教育等工作，提升報酬，建立新的「社會契約」，打造有溫度的產業。

英國物理學家史蒂芬．霍金生前曾警告，「AI的發展如果失控，恐讓人類走向毀滅。」霍金的警告並非危言聳聽。針對未來的經濟發展，李開復指出，AI可能創造人類歷史上前所未見的財富，如果任其自由發展，AI可能造成全球財富更加不均，AI弱國可能淪落永遠屈從的地位。

李開復指出，目前許多國家投入AI的開發，短期內可能創造出新的工作，但長期而言，許多工作被AI取代，可能產生失業潮。政府一方面要發展AI產業，讓更多優秀青年進入AI領域，另方面也必須廣為宣導，協助其他行業進行調適，輔導職校培育不會被AI取代的人才，例如從事人際接觸的服務性工作。

因應AI時代的衝擊，李開復建議，政府應鼓勵創業，包括高科技產業開發與應用AI，或鼓勵年輕人創辦社會企業、從事關懷型服務業，包括長照服務、按摩師、居家服務員等，打造有溫度的產業。這些必須人與人接觸、對話的服務產業不會被AI取代。

為鼓勵年輕人從事對社會有貢獻服務業，李開復建議政府發放「社會貢獻津貼」，針對照顧型服務(照顧老人、孩子)、志工型服務( 赴孤兒院、養老院服務)、自我提升型(學習新技能)的工作，提供津貼，形成一種鼓勵，建立新的社會契約，讓對社會有貢獻者獲得較高報酬，願意投入服務業，打破低薪惡性循環。

近期西方學者倡議政府應發放「全民基本所得」(UBI)，李開復並不贊同，認為這項基本所得恐怕引發新的問題，有些人領取這筆錢，乾脆放棄工作，那恐怕形成自我毀滅。

(中國時報)

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