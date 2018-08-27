外幣ATM捲土重來 民營銀行擴點

2018年08月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

領外幣，愈來愈方便！沉寂好一段時間的外幣ATM強勢回歸，民營銀行今年紛紛大舉擴充外幣ATM，中信銀鎖定人潮熱點，從西門町到基隆港都有，台新銀則用既有ATM改機，年底前涵蓋各分行，成為自動化服務區的基本配備。

早期使用外幣ATM，只限該銀行存戶可用，造成使用率偏低，有些銀行乾脆撤機，造成全台外幣ATM總數一度跌至200台。不過自2015年央行開放各銀行可跨行提款，使用率提高，這幾年外幣ATM有捲土重來之勢。

中信延伸兌幣觸角

以中信銀為例，除了全台各分行，也將觸角伸向人潮熱點，另增設可提領外幣，也可讓外國人用外幣兌換台幣的外幣兌換機，去年先在西門町上線，今年再將觸角延伸到基隆港東西岸旅客中心，提供雙向兌換。

中信銀表示，基隆港旅客中心外幣兌換過去採用人工方式，且僅提供外幣兌換台幣，未來利用外幣兌換機，一來解決旅客沒時間於分行營業時間臨櫃兌換外幣，二來也讓外籍人士搭船進港後能順利兌換、提領新台幣。

中信銀表示，雖然外幣兌換機提供雙向兌換功能，但近8成民眾選擇以外幣現鈔兌換成新台幣現鈔，其中逾5成的使用比例為台灣民眾，未來裝機地將選擇有高度換匯需求地區，或較多觀光客造訪的統一超商門市。

台新加重設置比例

不只中信銀加碼設機，台新銀也利用自動化服務區重整機會，規畫台外幣ATM設置比重，未來每家分行內都會有外幣ATM，搭配行動與網路銀行提供的跨國轉帳、查詢匯率、外匯試算及預約換匯功能，提高使用率。

銀行業者表示，過去分行自動化服務區至少1台補摺機，另外有2～3台台幣存提款機，隨著超商廣布ATM，加上現金需求下降，這幾年陸續將部分機器改做外幣ATM，一來實用性更高，二來也可賺其他銀行存戶的手續費。

銀行業者表示，以新加坡為例，這幾年透過大數據分析，已能達到精準補鈔，過去平均每3個月，ATM裡的錢就會被領光，現在已經拉長到55年。意思就是說，既有台幣ATM的數量都可斟酌調整，也給了設置外幣ATM的空間。

(中國時報)