一帶一路尋求共榮 不做霸權

大陸國務委員兼外長王毅日前表示，一帶一路並非西方「馬歇爾計畫」，是「人類命運共同體」的生動實踐。左圖為大陸國家主席習近平（中）出席今年上合峰會與各國領袖會面；右圖為陸歐班列被稱為是「一帶一路」的「鋼鐵駝隊」，昨日達到1萬班列大關，今年上半年返程班列更逼近7成。（新華社）

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中國時報
呂佳蓉／台北上海報導

針對大陸國務委員兼外交部長王毅表示，「一帶一路」是陸方向世界提供的國際公共產品，是大陸與各國「共同構建人類命運共同體的生動實踐」，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，大陸的「一帶一路」考量到與當地社會共同發展，尋求與相關國家的共同繁榮，不是要做霸權。

共乘大陸發展快車

王毅日前表示，「一帶一路」並非「馬歇爾計畫」，也不是出自地緣戰略構想。他也指出，「一帶一路」倡議是在透過對接各國發展戰略，開拓新的合作空間，發掘新的合作潛力，實現共同發展和共同繁榮。陸方願與各國分享自身發展機遇，「歡迎大家搭乘中國發展的快車」。

有關「馬歇爾計畫」與「一帶一路」意涵，包承柯表示，兩者援助與目的都不相同，馬歇爾計畫是美國建立歐洲戰後經濟秩序所推動的援助計畫，而大陸的「一帶一路」是尋求與相關計畫國家共同繁榮與發展，只要是願與大陸一同發展的國家，陸方不會考量到相關國家是採取什麼樣的國家制度，都可一同求繁榮。

呼應習命運共同體

包承柯指出，「一帶一路」不會對相關國家內部採取的制度有所批判，他並舉例當國際社會決議要對朝進行制裁，縱使北韓與大陸都是走社會主義發展路線，但是大陸也會遵守國際社會的共同決議，執行對北韓制裁。

而有關大陸國家主席習近平提出的「人類命運共同體」概念，包承柯表示，命運共同體不是大陸做為世界中心的霸權所推出的概念，而是要與世界各國共同繁榮與共同幸福。

契合當地國家需要

大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則指出，現在看來「一帶一路」推展時，金錢大都來自於大陸，「一帶一路」是以共商、共建、共享為原則，他認為，「共商」是其中最重要的一項原則，大陸要契合當地國家真正的需要，以優化政策戰略。

(中國時報)

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