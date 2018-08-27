陸歐班列 分散單靠美市場風險

2018年08月27日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北北京報導 ／台北北京報導

大陸「陸歐班列」至昨日累積開行達1萬列，已初步達成重去重回，今年上半年返程班列占去程的69％。對此，人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪時表示，這代表陸歐班列已從概念股成長為績優股，形成規模效應後，將帶動產業鏈的重新布局，從海洋轉向內陸，可分散只靠美國市場的風險。

《澎湃新聞》報導指出，陸歐班列是指按照固定車次、線路、班期和全程運行時刻開行，往來於大陸與歐洲以及「一帶一路」沿線各國的國際鐵路聯運班列。隨著26日的X8044次陸歐班列順利到達武漢，陸歐班列累計開行數量達到1萬列。

報導稱，陸歐班列開行至今已取得許多成效，開行數量快速增長。陸歐班列自2011年起開行，2017年急速增長，全年開行3673列，同比增長116％。2018年上半年共開行2490列，同比增長69％。初步實現重去重回，返程班列比例穩步提升，2017年占去程的53％；2018年上半年占去程的69％。

報導指出，其他成效還包括貨物品類日益豐富、國際鐵路合作機制成功創建、通關便利化水準大幅提升、國際聯運創新發展、運行安全得到確保等。

王義桅表示，陸歐班列已從概念股成長為績優股，之前一直說是賠錢的買賣，但現在已形成規模效應。它不只是物流體系，更是產業鏈的重新布局，從海洋轉向內陸。

王義桅指出，只靠美國市場的單一結構風險很大，大陸正藉由一帶一路調整發展結構，要既可向上與先進國家貿易，也要可向下與其他國家合作，形成穩固的雙環流。

(中國時報)