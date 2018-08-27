門房爆 川普與女管家有染生子

2018年08月27日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普的婚外情封口費疑案還在燒，新的麻煩又來了。美國媒體報導，曾在川普世界大廈當門房的男子薩尤丁（Dino Sajudin）聲稱，川普與女管家有染生下私生子，八卦報《國家詢問報》母公司AMI付給他3萬美元，買斷爆料，但該報並未刊登這則獨家腥聞。薩尤丁律師指，其客戶已跳脫合約，可自由談論此事。白宮目前尚未回應。

美國有線電視新聞網25日報導，已獨家取得薩尤丁與AMI簽署的「消息來源協議」複本，日期為2015年11月15日。合約寫道，AMI對薩尤丁的故事擁有獨家報導權，並未詳細說明所謂的故事細節，僅稱「消息來源應提供AMI關於川普私生子的訊息…」

協議還指出，「如果AMI未刊登此則獨家，不必補償消息來源」，新聞若刊登，薩尤丁可獲3萬美元；但如果薩尤丁毀約，必須賠償1百萬美元。

赫爾德告訴CNN，他的當事人先前不能討論與AMI的協議，都是因為高額違約金之故，「他是個藍領工作者，百萬美金會毀了他一輩子。」不過，最近薩尤丁已從他和AMI的協議中脫身。「現在薩尤丁可以談論他和他們之間的個人經歷，以及他的故事。」

今年4月，《紐約客》雜誌的法洛率先揭露該合約存在的消息。同月稍後，薩尤丁告訴CNN，他在川普世界大廈工作時，「被指示不可批評川普總統的前任管家，因為他們過去有一段情，還生下私生子。」當時AMI稱薩尤丁的故事無可信度，也否認該故事與川普、以及川普私人律師柯恩之間有任何關係。

薩尤丁信誓旦旦稱川普有私生子，但目前沒有任何美國媒體擁有確切證據，證明他的說法無誤。

(中國時報)