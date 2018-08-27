滴滴出行遭約談 要求全面整改

友善列印
中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸手機叫車APP「滴滴出行」百日內發生兩起司機性侵殺害女乘客案，除遭大陸黨官媒嚴詞痛批，昨更被官方約談。面對輿論沸騰，滴滴出行昨公布溫州樂清順風車乘客遇害事件自查情況，同時宣布自27日零時起，在全大陸境內下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理黃潔莉、客服副總裁黃金紅兩人職務。另外，市場盛傳滴滴最快於今年內在港股上市計畫也恐受衝擊。

浙江溫州樂清市一名20歲女乘客24日乘坐滴滴順風車遇害。根據最新案情發展，大陸警方昨向受害者家屬稱，趙女遇害前被迫向嫌犯轉帳9千元人民幣（約4萬元台幣），證實嫌犯恐嚇取財後再性侵殺人，手段兇殘。

滴滴出行昨在官方微博公布內部調查情況，並表示順風車業務下線後，公司將重新評估業務模式及產品邏輯；繼續對客服體系進行整改升級，加大客服團隊的人力資源投入。

大陸交通運輸部昨聯合公安部等單位約談滴滴，責令其立即全面整改順風車業務，加快推進合規化，嚴守安全底線，落實承運人安全穩定管理主體責任，現在即日起，不得再新接入未經許可的車輛和人員。

運輸服務司司長徐亞華在約談中指出，短短3個月，又再次發生溫州惡性事件，暴露出滴滴出行平台存在重大經營管理漏洞和安全隱患，企業責任未落實，嚴重威脅人民安全，社會影響非常惡劣。

此外，大陸新華社也發社評稱，悲劇重複上演，監管部門不能僅寄望於企業自身整改，應高度重視，採取切實有效監管措施堵住漏洞。人民日報則發微評稱，「滴滴女乘客死於謀殺，也死於機構的麻木。」

(中國時報)

延禧宮爆紅 北京最老爛尾樓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。