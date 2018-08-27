滴滴出行遭約談 要求全面整改

2018年08月27日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸手機叫車APP「滴滴出行」百日內發生兩起司機性侵殺害女乘客案，除遭大陸黨官媒嚴詞痛批，昨更被官方約談。面對輿論沸騰，滴滴出行昨公布溫州樂清順風車乘客遇害事件自查情況，同時宣布自27日零時起，在全大陸境內下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理黃潔莉、客服副總裁黃金紅兩人職務。另外，市場盛傳滴滴最快於今年內在港股上市計畫也恐受衝擊。

浙江溫州樂清市一名20歲女乘客24日乘坐滴滴順風車遇害。根據最新案情發展，大陸警方昨向受害者家屬稱，趙女遇害前被迫向嫌犯轉帳9千元人民幣（約4萬元台幣），證實嫌犯恐嚇取財後再性侵殺人，手段兇殘。

滴滴出行昨在官方微博公布內部調查情況，並表示順風車業務下線後，公司將重新評估業務模式及產品邏輯；繼續對客服體系進行整改升級，加大客服團隊的人力資源投入。

大陸交通運輸部昨聯合公安部等單位約談滴滴，責令其立即全面整改順風車業務，加快推進合規化，嚴守安全底線，落實承運人安全穩定管理主體責任，現在即日起，不得再新接入未經許可的車輛和人員。

運輸服務司司長徐亞華在約談中指出，短短3個月，又再次發生溫州惡性事件，暴露出滴滴出行平台存在重大經營管理漏洞和安全隱患，企業責任未落實，嚴重威脅人民安全，社會影響非常惡劣。

此外，大陸新華社也發社評稱，悲劇重複上演，監管部門不能僅寄望於企業自身整改，應高度重視，採取切實有效監管措施堵住漏洞。人民日報則發微評稱，「滴滴女乘客死於謀殺，也死於機構的麻木。」

(中國時報)