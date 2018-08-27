警晚了一步 美籍男潛逃菲國

2018年08月27日 04:10 中國時報 王揚傑 、吳岳修、許哲瑗／新北報導 、吳岳修、許哲瑗／新北報導

永和分屍案凶嫌非裔美籍男子Bent、雙重國籍男子吳宣，檢方依殺人罪嫌聲押，新北地院昨裁定Bent羈押禁見，吳宣交保30萬，至於在逃的美籍白人男子孫武生，已於22日搭機潛逃菲律賓。內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨至新北市警局，嘉勉警方破案有功。

警方調查，綽號OZ的38歲孫武生在北市峨嵋街經營刺青店，與Bent交情甚篤，2人是吳宣夜店的客人，委託吳宣購買行凶的線鋸、2把開山刀、手套、磨刀石等，孫嫌付7000元給吳，2000元是給吳酬勞。

雙煞犯案後疑買酒慶功

據了解，孫嫌和Bent為北部地區大麻大盤商，Ryan長期向2人取貨，今年5月Ryan遭北市警方查獲，凡與Ryan交易過的毒友全遭警方盯上，孫、Bent2人懷疑Ryan為減輕刑責轉為線民出賣他們，加上雙方多次因為毒品交易的款項發生爭執，但是Ryan避不見面，2人決定找人誘出Ryan赴約，設局將其殺害分屍。

21日當晚，Bent和孫男攜帶刀械等凶器、換洗衣物，從萬華騎Ubike至中正橋下河濱公園埋伏，待Ryan遛狗現身，隨即上前以線鋸勒頸，再以亂刀砍殺，為躲避追查，2嫌決定將死者分屍，並猛砍臉部數刀毀容，影響警方辨識死者身分。

2嫌行凶棄屍後，至公園廁所更換血衣逃離現場，警方調閱監視器，發現2嫌22日凌晨1時許還到超商買啤酒疑似慶功。當時孫嫌要Bent一同逃亡出境，但Bent未答應。孫嫌22日連夜搭機逃往菲律賓。

吳宣30萬交保 稱被誣賴

新北地院昨裁定Bent羈押禁見，吳宣獲30萬交保，並限制住居及出境、出海。吳宣表示，對於引起社會風波感到抱歉，他完全不認識死者Ryan，也無任何關係，他是被誣賴的，之後會配合檢方調查。

(中國時報)