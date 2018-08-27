假辦學真詐財 普林頓校長遭通緝

被控涉嫌詐欺案遭通緝的美國普林頓大學校長曾俊明。(摘自網路)

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中國時報
／台北報導

在大陸、台灣頗具知名度的「美國普林頓大學」，遭檢舉賣學歷、辦綠卡詐財，檢警查出6人共匯款1500萬台幣，卻拿不到學位，讓移民夢碎。台北地檢署已依詐欺罪通緝普林頓大學校長曾俊明，另起訴該校中醫研究所所長趙佳信、台北辦事處負責人潘安琪2人。

北檢發現，曾男是美籍台人，自稱「曾順銘」，18年前以加州普士頓大學校長名義，佯稱獲夏威夷美洲大學授權在台招生判刑10月定讞，之後曾男將校名改為美國普林頓大學(American Purlinton University)繼續招生。

起訴書指出，曾男明知道普林頓為美國加州政府批准設立之私立進修教育機構，卻宣稱獲加州州長授權可頒發學位及獲美聯邦政府批准為非營利教育組織機構。

曾男藉趙、潘2人以某證照協會為據點廣發傳單，宣稱普林頓設中醫、宗教、商學、音樂及藝術學院與研究所，與數十所知名大學建教合作。

3人佯稱獲普林頓學歷及中醫師執照後，可赴美執業中醫，藉口協助申請美簽、綠卡、辦理技術移民等巧立名目收費，再以民眾本身條件不足搪塞，多人奔波台美卻拿不到簽證或移民，曾男拒不退款，有人身心俱疲，放棄報考。

6名台生自2005至2009年匯款逾1500萬台幣，有人花數萬元美金學費，還付10萬美金辦綠卡，辭去高薪工作赴美，卻是一場空，事後欲再以赴普林頓求學，向AIT申辦學生簽證，竟然連面試都過不了。

曾男還要被害人花1萬元人民幣買假的大陸某中醫大學任教證明，吹噓贈與美國土地助其申請綠卡為由，要求繳交4萬元美金的土地稅，還有人繳不出學費，被要求先在台灣輔導學員授課折抵，也有人被拖過3年工作簽證期限，無法申請簽證赴美。

(中國時報)

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