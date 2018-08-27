大有巴士掏空案 楊國強認罪緩刑

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前國安局長楊國強，因被控擔任欣欣客運董事長期間，配合大有巴士前董事長林文彬掏空，核銷私人花費45萬元，事後楊認罪並賠償大有巴士，台北地院依商業會計法判楊徒刑3月，緩刑2年，須支付公庫3萬元。楊也成為首位刑事案件被判有罪的前國安局長。

另林文彬、李姿穎夫婦涉挪用大有1400多萬資金置產，2人被依背信、商業會計法判刑1年、4月，可易科罰金36萬、12萬元。

68歲的楊國強，2008年以國安局駐美特派員中將退伍後轉任退輔會系統的欣欣客運董事長，2015年出任國安局長，2016年10月請辭獲准，2017年再被蔡英文總統任命為駐泰國大使，但尚未宣誓就請辭。

判決指出，林文彬明知道大有巴士未聘僱楊國強擔任顧問，竟自2009年10月至2010年6月止，由楊以「禮品」、「油資」、「保養工資」、「手錶」、「書籍」、「行動電話」等私人發票及收據核銷，林指示會計以交際費、修繕及差旅費等不實登載於傳票，每月支付楊5萬，楊獲利45萬。

另林文彬自2010年1月至8月，未經董事會同意，挪用公司資金623萬9500元、803萬元，向遠雄建設、日勝生購買「未來城」、「美河市」預售屋及停車位，其中「未來城」房產登記妻子名下。「美河市」房產因林卸任董事長，將權利轉讓他人。

法院審理時，楊國強3人都認罪並賠償大有巴士，大有同意刑事部分不追究，判處楊徒刑3月，緩刑2年，法官為使楊牢記教訓，確實習得守法精神，命楊支付公庫3萬元。另林文彬夫婦被判刑1年、4月，可易科罰金。全案可上訴。

(中國時報)