派系恩怨糾結 地方好戲上場

2018年08月27日 04:10 中國時報 許素惠 、 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

前言：年底九合一選戰僅剩89天，各地百里侯選情緊繃，鄉鎮市長之爭，同樣激烈，其中11處一級戰區，參選人奇招盡出，比實力、拚選民認同度，不到最後一刻，沒人說得準輸贏，精采程度，直逼縣長選舉。

雲林縣西螺鎮鎮長選舉，民進黨、國民黨都各有2人表態參選，可能是此次全縣最激烈的鄉鎮市長選舉戰區。至於雲林第二大票倉虎尾鎮長選情也錯綜複雜，泛藍有現任虎尾鎮代表會主席丁學忠、雲林水利會機要祕書陳威成、虎尾鎮公所社會課員陳獻堂等3組人馬，讓飽受形象爭議的民進黨參選人林新丁有谷底翻升機會。

西螺鎮鎮長選舉，民進黨是現任鎮長鄭玲惠與前任鎮長、現任縣議員蕭澤梧之爭；鄭玲惠尋求連任，蕭澤梧希望回鍋，要求黨內辦初選，但縣黨部主張現任優先原則，不接受蕭澤梧登記。

西螺藍綠 各選各的

蕭澤梧月初成立競選總部表態選到底，縣黨部將在他登記參選祭出開除黨籍處分。蕭澤梧認為，若遭開除也接受，因他「澤梧旁貸」。鄭玲惠面對內憂外患，維持女漢子形象，咬牙尊重任何人參選的權利，鴨子划水固票。

國民黨的前縣議員、西螺鎮黨部主委蔡德福最早表態參選，4月黨內登記時，鎮代會主席鍾任明也登記，雖2人無交集但也沒交惡，有共識不初選，各選各的，國民黨雲林縣縣黨部同意2人都報准參選。

虎尾派系 牽動選情

有趣的是，17年前蔡德福代表國民黨角逐西螺鎮長，敗給以無黨籍參選的鍾任明母親謝金治，此次兩家再遭遇，謝金治已經交棒13年，蔡德福仍老驥伏櫪。

虎尾藍綠得票數多寡，對雲林縣長選情動見觀瞻，深具指標性意義，其間可見國民黨縣長參選人立委張麗善、尋求連任的民進黨現任縣長李進勇斧鑿斑斑。

丁學忠雖是國民黨員，但以無黨籍身分參選，和陳威成同屬張派陣營，為免派系分裂，張麗善曾居間協調，陳原本顧及大局願意退選成全丁，但因不滿黨未正式提名，所以又決定以無黨籍加入戰局，為宣誓參選到底，日前還特地落髮剃光頭展示決心。

陳獻堂是雲林縣公務人員協會常務監事，政治光譜被認為偏藍，預料較能吸引到軍公教的票。

李進勇力諫黨謹慎提名未果，林新丁最終仍被提名，原本身陷形象爭議的風暴中，選情艱困，卻因「雙陳」投入選戰，泛藍分裂而有谷底攀升的可能。

(中國時報)