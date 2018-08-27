員林三分天下 草屯藍營雙打

年底選舉11鄉鎮市成一級戰區，拚戰程度不輸議員、百里侯選舉。圖為2014雲林縣民進黨造勢晚會。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

彰化縣員林市向來被視為南彰化藍營大票倉與關鍵指標，國民黨提名資深老將游振雄，對決民進黨新秀陳秋蓉，還有無黨籍代表會主席林錦泉，下屆市長寶座三強鼎立，考驗各陣營整合功力。

陳秋蓉上屆擔任員林鎮民代表，本屆成功轉戰縣議員，曾任立委陳素月、縣長魏明谷立委服務處助理，提名前即已內定，形象甜美清新，基層服務深受好評，但近日魏民調下滑，是否能相互拉抬或受拖累，仍待觀察。

游振雄連任5屆縣議員，實力雄厚，近日推出晚間「廟口開講」小型政見會，一連20場，找來縣長參選人王惠美站台，還有黃正盛、曹嘉豪、劉惠娟、葉麗娟、涂俊任、張錦昆，所有藍軍議員參選人輪番助講，母雞帶小雞策略展現團結氣勢，更顯示其好人緣。

林錦泉已擔任4屆代表，上屆、本屆連任主席，曾擔任廟宇主委、扶輪社長，經商有成而後從政；一向與藍軍友好的他早就表態，地方皆認為若他參選到底，將衝擊泛藍選情。

南投縣草屯鎮也是激戰區，國民黨提名6年前鎮長補選中以19票飲恨的縣議員簡景賢捲土重來；另屬泛藍、曾任草屯鎮長的周信利堅持回鍋，將面對民進黨提名的現任議員林永鴻，形成三雄競逐，泛藍能否整合，成為關注焦點。

簡景賢表示，20餘年來深耕基層，而非只在選舉時才看得到人，參選人中，只有他經國家特考及格並有行政經驗。未來選戰，最後勢必是黨對黨對決，目前民調顯示他都居於領先，但不會掉以輕心。

8年前獲草屯鎮長連任，因助選團隊賄選被判當選無效的周信利，曾任國民黨草屯鎮黨部主委10餘年。他說，他有主政草屯的輝煌政績，選民定會認同支持他。至於泛藍分裂，是否綠營漁翁得利？周信利認為，他與其他2人的人脈和票源重疊不多，不會造成影響。

綠營林永鴻曾任5屆縣議員，他指出，有信心傳承前任鎮長的優質政績；面對另兩位強棒對手，他會審慎因應。

(中國時報)

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