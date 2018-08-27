竹南5龍搶珠 湖口兩強對決

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中國時報
／綜合報導

苗栗縣竹南鎮下屆鎮長之爭5搶1，被視為大票倉也牽動縣長選情。新竹縣湖口鄉原本為同額競選，前任鄉長、現任無黨籍議員張春鳳因有未竟之事回鍋再戰，讓爭取連任的現任鄉長林志華備感壓力。

竹南鎮近年來因竹南科進駐人口成長直逼苗栗市，下屆鎮長之爭，檯面上至少有5位戰將，包括縣議員謝端容、代表會主席方進興、前立委康世儒，及政治素人陳聖元和連森裕，形成5搶1激烈局面。

國民黨未辦理提名或徵召，2人報准參選。謝端容擔任過2屆農會理事長和2任縣議員，長年深耕基層實力雄厚。方進興父親曾任鎮代和主席，他初試啼聲即當選鎮代會主席，是政壇新星，頗有爆發力。

民進黨則徵召從事國際貿易的政治素人陳聖元，陳目前按部就班開拓票源。而前立委康世儒曾擔任2屆竹南鎮長，弟弟康世明是現任鎮長，如今回鍋爭取鎮長寶座，來勢洶洶。連森裕則是退休教師，創辦美術班、作育英才26年，要用理想讓竹南變更好。

湖口鄉是新竹縣13鄉鎮中人口第3多的鄉鎮，7萬7000餘人設籍，現任鄉長為國民黨籍林志華，將挑戰連任，不過對上勁敵是曾任兩屆鄉長的現任無黨籍縣議員張春鳳，形成兩強對決。

林志華本屆以超過6成得票率順利當選，入主湖口鄉公所累積行政經驗，近年積極爭取交通、圖書館、村集會所等建設，推動戰車文創園區，擴大舉辦行春宴等活動，行銷湖口鄉，挑戰連任，氣勢強。

張春鳳上屆任滿後2014年轉戰縣議員，鄉長任內完成中正路拓寬、發包橫跨台1線高架橋、東成街地下道、興建並取得10餘個村里集會所、活動中心用地，爭取開發王爺壟都市計畫等，因有未竟之事，決定回鍋再戰鄉長。

(中國時報)

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