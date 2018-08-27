東河原漢相爭 鹽埔開打延長賽

2018年08月27日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉，鄉鎮長戰況火熱，台東縣東河鄉3搶1，屏東縣鹽埔鄉長選戰更是高潮迭起，呂家萱再度對上葉明博，猶如進入延長賽，未演先轟動。

台東縣東河鄉鄉長陳式鴻任期屆滿，目前浮出檯面的參選人有3位，分別是現任縣議員劉純歌，葉家班的葉啟伸，及農會職員魯美桂；東河鄉人口原住民與漢人各半，劉純歌是阿美族，要拿到漢人的票有限，葉啟伸所屬葉家班在地方擁有相當實力，兩人旗鼓相當，至於魯美桂知名度較低，正在急起直追。

鹽埔鄉長選舉由前縣議員葉明博對決民進黨籍呂清輝，呂勝選後因涉嫌賄選自行辭職，補選時女兒呂家萱「代父出征」再戰葉明博，葉最後以300多票復仇成功，卻因樁腳買票被判當選無效，此次呂、葉續戰，猶如進入延長賽、未演先轟動。

葉明博原是屏東縣議員，此屆選舉轉換跑道，無奈敗給呂清輝，未料，呂位子還沒坐熱，就因涉嫌賄選，一審判刑後自行辭職；補選時推出女兒呂家萱二戰葉明博，最後葉復仇成功。

不過檢調查出補選期間，葉的樁腳涉嫌以每票500元價碼幫他買票，起訴後屏東地院判決有罪，呂家萱隨即提起當選無效之訴；葉不服上訴高雄高分院，合議庭駁回上訴並宣判當選無效定讞。這也創下屏東地方自治史上，第一起同屆2名鄉長都因案下台的紀錄。

呂家萱再對上葉明博，雙方人馬深入基層，延長加時賽鹿死誰手還難評斷，但這4年來選戰高潮迭起，已成鄉民茶餘飯後討論度最高的地方事。

(中國時報)