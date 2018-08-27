羅東3姝爭出線 吉安藍天現隱憂

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中國時報
／綜合報導

羅東鎮與吉安鄉是宜蘭縣、花蓮縣重要鄉鎮，兩地人口多，具政治指標意義，羅東鎮長由國民黨吳秋齡、民進黨黃素琴、無黨籍薛呈懿3女將爭搶；吉安鄉長是藍、綠、無黨籍三強鼎立，但藍軍有分裂隱憂，羅東、吉安堪稱宜花一級戰區！

羅東鎮7萬2000人，人口僅次宜蘭市，無黨籍縣議員薛呈懿與綠營合作破局，形勢看似對國民黨籍縣議員吳秋齡有利。但吳秋齡認為，鎮長是新職務、新挑戰，她會以新人心態一步一腳印，建設羅東會兼顧深度與廣度。

黃素琴表示，她起步晚但對選情有信心，選戰「我的變數比別人多。」羅東正在轉型，鎮長要有魄力、能獨立作業且能清廉執政，羅東才有未來。薛呈懿強調，「去做對的事」是她的初衷，政黨既是奧援也是包袱，民眾不是要看政黨，是要看政策，選舉未來局勢難料，但預估3名參選人輸贏差距會很小。

吉安鄉有8萬3000人，僅次花蓮市，國民黨由縣議員游淑貞披掛上陣，民進黨是縣議員鄭乾龍，無黨籍有前民政處長邱展謙搶攻鄉長，選戰才剛開打，游淑貞卻傳後院失火，初選與游撕破臉、不甘被「抹綠」的太昌村長周明宗，放話不排除脫黨參選，讓選情添增變數。

黨內人士透露周明宗「參選機會」很高，若游鄭邱三方選情僵持，周恐扮演關鍵角色，黨部正積極勸說，盼他以大局為重。

此外，現任鄉長黃馨是國民黨籍，不過黃與邱展謙近來頻頻同框，端午節時黃馨更將「包粽的扁擔」交予邱，但黃笑說：「想太多。」否認暗挺。

(中國時報)

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