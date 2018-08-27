侯友宜 打造新住民第二個家

2018年08月27日 04:10 中國時報 王揚傑 、宋原彰／新北報導 、宋原彰／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜26日宣布5項新住民行動政見，他強調，要讓新北市成為新住民第二個家鄉，台灣若無法友善地對待新住民，宣稱多有國際觀都是多餘，必須要更積極擁抱新住民。

協助考證照 豐富職涯

新北市新移民人口高達10萬3000人，堪稱全台第一，全國婚姻移民人口也有將近2成住在新北市，侯友宜昨走訪東南亞書店「燦爛時光」，除了與多位來自緬甸、柬埔寨、越南、印尼和越南的新住民座談、接受提問外，他更提出5大新住民行動政見。

侯友宜指出，首先要設立「新住民就業資訊平台」及「就業糾紛多語諮詢服務」，確保新住民工作權益，其次協調補校在假日加開學習課程。

此外，第3項協助新住民開設中高階技術證照班，包括導遊、房屋仲介、記帳士，長照，讓新住民有多元職涯選擇，成為南向政策的種子部隊；第4項提供新住民微型創業貸款，鼓勵新住民引入母國餐飲及其他型態服務業，豐富台灣多元文化；最後在有線電視頻道增加製播報導新住民母國節目，輔導業者延攬新住民進入製作團隊。

座談會中，許多新住民關心托育，及如何兼顧工作與家庭等問題，侯友宜承諾，他將打造更優質、平價、多元的環境，未來新北市公托量將在4年中倍增，同時增加企業托育、家外托育、公私合作聯盟及幼兒園擴大班級。

南部豪雨造成淹水災情，蔡英文總統搭裝甲車勘災，引爆民怨。侯友宜昨到汐止參與客屬協會交接典禮，談及此事，他一度語塞5秒、表情凝重，深吸一口氣後說「這個講不下去」。他認為首長應該要更體恤、關心受災戶，不是離他們遠遠的，「真的要加油啦，真的」。

勘災事件 嘆蔡該加油

對手蘇貞昌聲稱汐止當年治水、不再淹水就是他的政績，讓汐止人遇到颱風天不再害怕，有信心打贏選戰。侯友宜對此表示，汐止長年來與他並肩作戰，不管是國民運動中心或橋梁興建，「大家緊緊的走了7年，我不擔心別人怎麼做。」

(中國時報)