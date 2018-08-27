賴揆參拜義民爺 客語展誠意

行政院長賴清德（右二）參加新埔全國義民祭活動，把廟方準備的護身符過爐火。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

行政院長賴清德去年初上任第一個公開行程就是到新埔義民廟參與義民祭活動，今年同樣也親臨現場，向義民爺獻香祈福，希望神明保佑風調雨順、國泰民安，強調政府以國家力量支持客家文化發展。賴清德致詞時還特別用客家話開場，雖不標準但誠意十足。不過提到勘災及選情，賴揆未多做回應。

推動客語成通行語

一年一度的全國義民祭熱鬧開幕，賴清德26日出席「2018義民祭開幕式」，向義民爺參拜祈福，在傳統客家八音團伴奏下迎出義民爺神龕，恭迎義民爺至祭典區繞境祈福，再依傳統儀式舉行安座大典。

「義民精神是台灣最重要的文化資產之一。」賴清德表示，義民祭開辦至今已逾180年，完整保存傳統輪值制度與祭儀。文化部在2015年將義民祭指定為國家重要民俗，交通部也將其列入「台灣觀光年曆」，是國家級的重要慶典與文化資產。

去年在新埔義民祭時，賴清德承諾將客語列為國家語言，今年1月蔡英文總統公布「客家基本法」修正案並施行，正式將客語列為國家語言之一。賴清德表示未來在客家人口較多的重點發展區，將推動客語成為通行語。

賴清德說，行政院推動的「浪漫台3線」計畫，由客委會及相關地方政府落實，盼桃竹苗客家庄等重點地區結合生活、人文、生態、產業及觀光，振興經濟並帶動年輕人返鄉，讓台3線成為年輕人回家的路。

豬獅大吉諸事大吉

義民廟創建已有230周年，新竹縣長邱鏡淳表示，今年由下山聯庄祭典區輪值，將義民祭與祭典區在地文化特色相互融合，芎林下山「客家獅」特色加上彩繪神豬，以「諸事大吉」諧音「豬獅大吉」來打造義民祭文化新意象。

(中國時報)

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