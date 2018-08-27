彰縣選舉登記 藍綠大動員

國民黨籍員林市長參選人游振雄聯合縣長參選人王惠美，在員林市北區進行登記前聯合造勢活動，台下動員近千人，展現團結氣勢。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導
彰化縣醫界、律師挺魏明谷縣長連任後援會，26日上午在彰化市成軍，穿著白袍和律師袍的專業人士，近500人齊聚表態挺魏。（謝瓊雲攝）

彰化縣5合1大選正式起跑！27日起受理各級參選人登記，藍、綠26日都大動員！500名醫界、律師挺魏明谷縣長連任後援會在彰化市成軍；藍軍則回防南彰化票倉，由員林市長參選人游振雄攜手王惠美，所有黨籍里長、代表和議員參選人齊集站台，動員近千人。

醫界律師聯合挺魏

彰化醫療界聯盟前理事長蔡志宏，肯定魏關閉台化彰化廠的努力與勇氣，改善彰化空氣品質捍衛食安成效都是全國第一；又率先發展風光綠能是最乾淨能源。律師何志揚推崇魏任內制訂食安法規、行動專車下鄉，更推動法學論壇，是前幾任不曾做的。

將在29日登記的魏明谷說，上任以來堅持比別人更認真做努力學、絕不做違法的事，因此沒有公職人員被起訴；相信上樑正下樑就不歪，從政之路才能長久；有大家當他的貴人，有信心能連任。

藍營團結互相拉抬

團結不只是喊口號！游振雄近日已連辦15場政見宣講，邀請選區內所有泛藍參選人助講，展現雄厚人脈與整合實力；王惠美場場出席壓軸上場，以母雞帶小雞策略相互拉抬。

游振雄表示，連任5屆縣議員，20年的問政經歷豐富完整，又是資深水利會務委員，有自信領導市政的能力優於對手；治水需聯合鄰近鄉鎮建構雨水排水系統，疏洪效果遠比滯洪好。

預計30日登記的王惠美則指將改造彰化提升鐵道與大眾運輸，便捷交通才能讓青年回流、產業流通；也將改編土地適度農地解編、釋出工業用地，兩岸繼續和平共處，才能全力拚經濟、人人有飯吃，過更好的生活。

(中國時報)

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