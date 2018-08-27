水淹180cm 嘉縣掌潭村瀕滅村

2018年08月27日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

823豪雨重創南台灣，嘉義縣東石鄉掌潭村截至26日淹水依然嚴重，水位最高超過180公分，全村200多位村民緊急撤離，不少民眾家中神主牌也隨水流出，村內汪洋一片。掌潭社區發展協會理事長林文達痛批，政府根本無視居民死活，實在忍無可忍，揚言28日上午10點將走上街頭抗議。

小抽水機10天也抽不完

近乎滅村的掌潭社區，村內有一半以上是老人家，目前全村已被安置在鄰近宮廟，但看見家園慘遭無情大水淹沒，全數財產家當付諸流水，連神主牌也難保，難過得直說「什麼都沒了」。布袋鎮過溝庄李姓民眾抱怨，明明雨勢已停2天，積水卻遲遲無法退去，水位一度越來越高，現場抽水機幾乎老舊不堪，根本起不了作用，質疑是否被當作「次等公民」。

林文達氣憤說，水淹4天以來，縣府不僅完全無人坐鎮指揮，也只支援5、6台小口徑抽水機，每天積水僅退20公分，再抽10天也抽不完，質疑為何其他地區可同時調度多台抽水機，難道「有吵才有糖吃？」況且還是部分居民主動向警方提出撤村要求，否則後果不堪設想，直斥「太離譜」，一無所有的他們，現在只想要「找一條安全回家的路」。

災區調度 張花冠狀況外

嘉縣副縣長吳芳銘回應，第一時間得知掌潭村撤村，便立即協調嘉義地區救災團體等支援，包含自己也親身前往，「不會不關心村民」，只是全台大型抽水機調度困難，強調縣府一直在想辦法處理。嘉縣長張花冠解釋，部分災區抽水機均向外地調度，她也不清楚狀況，強調若縣府提供的抽水機，不僅平時會進行保養，也會在4、5月汛期前進廠維修，針對民眾反映機器不能用，縣府將立即更換。

水利署指出，目前僅餘嘉縣東石鄉、布袋鎮及義竹鄉等地區退水緩慢，原因包含雨量過大超過保護標準、適逢農曆14至16日大潮及地勢過於低窪，甚至比大潮潮位還低所致，以東石潮位站為例，最高潮位達1.6公尺，但該區地勢僅0.1至0.5公尺，潮位比地勢還高，是造成退水速度慢、水排不出去的主要原因。

(中國時報)