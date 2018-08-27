饒辦佳句徵選 劉協調土地撥用

2018年08月27日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長參選人饒慶鈴以競選口號「台東，不只是台東」辦理佳句徵選，由池上青農范逸嫻以「農夫不只是農夫，也是飲食文化的捍衛者」奪冠；而鹿野花布燈籠館土地問題，在劉櫂豪協調下獲得共識，將由鹿野鄉公所提出撥用計畫，退輔會協助辦理。

詮釋不只是 冠軍出爐

饒慶鈴競選團隊在她臉書粉絲專業上辦理佳句徵選，開放給大家一起詮釋「不只是」的個中意涵，她說，看到佳句時很感動，「讓我看到我願意為大家完成未來3.0升級版的台東」。

得獎名單揭曉，除了范逸嫻奪冠以外，芳療師吳秀珍以「芳療不只是按摩，芳療是人與人之間愛的體會」獲亞軍；來自外縣市的張俐婷以「普悠瑪不只是古話卑南族、南王部落，它還是承載無數花東人民返鄉回家的列車」獲得第3名，另有佳作7位。

評審之一的作家齊萱現場加碼：「台東不只是台東，我站在這裡，台東就是世界的中心」。齊萱還透露，其實她心中首選佳句是張俐婷寫的，她覺得作者還可以說：「普悠瑪不只是普悠瑪，是所有台東買車票人的惡夢」。

饒慶鈴則說，一個東西肯定有不同樣貌，不能用單一框架去限制它，而是要用更寬廣的角度去認識它，「我心目中的台東就是如此」。

花布燈籠館 不用被拆

另外，斥資3000萬元興建的鹿野鄉花布燈籠館，被文化部指定為地方文化館，也是長照據點及長者活動的好去處，但因土地租用問題面臨被拆除命運，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪日前邀集相關單位協調後達成共識，將由鹿野鄉公所提出撥用計畫，土地管理單位退輔會協助辦理，讓事件圓滿落幕。

(中國時報)