公車業全過勞 遲未開罰議員不滿

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市公車班次密集，司機疲勞駕駛情形嚴重，北市勞動局6月啟動專案勞檢，發現12家業者分別有工作超時、沒給加班費等違法情形，無一倖免，市議員周柏雅發現，勞檢至今2個多月，勞動局竟遲未開罰，不滿執法作為消極，根本是放任業者繼續壓榨勞工。勞動局對此回應，讓業者陳述意見需要時間。

周柏雅指出，勞動局6月7日針對公車駕駛員啟動專案檢查，2個月內勞檢12家業者33次，發現欣欣、大南、新店客運等5業者休息日未給加班費；大都會、指南客運沒給適當休息；三重、光華、大有等8業者駕駛超時工作，違法情形層出不窮，12家業者全都榜上有名。

他不滿說，勞動局每年只查2次，頻率已經很低，久久出動一次，業者竟全中標，可見駕駛被壓榨情形嚴重，不是沒得休息、就是沒加班費。理論上，市府查到違法就要立刻罰款，但專案執行2個多月來，卻無裁處紀錄，動作實在太慢。

勞動局長賴香伶表示，這次專案檢查主要針對長工時和新法修正的內容，包括司機11小時出勤的間隔、休息日加班費等，需要一點時間查核，且按行政程序須先讓業者陳述意見，再寄出裁處書，因此間隔2、3個月很正常。

不過周柏雅質疑，6月就已查到違法，頂多給業者1個月陳述意見，勞動局竟拖2個月還交不出罰款明細。他要求勞動局需有更積極作為，若業者反映人力不足，應要他們盡快補足人員，否則只有勞檢根本沒意義。

賴香伶則強調，這是2年的專案檢查，每年下半年初查，隔年初複查後，當年還會針對改善部分再查，違規次數和處分都會累加，處罰會比以往加重，相信業者會逐步改善。

(中國時報)