軌道願景館 體驗模擬駕駛艙

2018年08月27日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

有82年歷史建築「桃園車站舊倉庫」，經市府活化為桃園軌道願景館，26日開館。民眾不僅可以搭乘小火車，還有模擬機場捷運駕駛艙，而桃園市捷運建設工程用的潛盾機，也實體展示在館外廣場。

軌道願景館區占地約1735平方公尺，主體建物約722平方公尺，桃園市長鄭文燦說，當時桃園驛原型以舊照片製作出1比5等比例的實體木造模型，由設計師林志成團隊所完成，設有遠紅外線感應的中、英、日，客、台等5種語言導覽說明，正門採唐破風樣式屋頂，閣樓外部裝飾採用英國都鐸建築的半木結構設計，是台灣建築史上代表性的和洋折衷式建築。

鄭文燦說，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫約2345億元，包含中央編列軌道經費1300多億元，其餘為桃園部分負擔和自償性預算，已納入包括捷運綠線、機場線延伸段和鐵路地下化等工程，未來中壢火車站配合3鐵共構，將採鐵路在上、捷運在下，機捷A23站將於9月21日正式開工。

「我可能未來10年都跟桃園綁在一起！」鐵道局長胡湘麟表示，行政院今年核定捷運棕線的可行性報告，明年完成綜合規畫，鐵路地下化的可行性研究於去年獲行政院核定，目前正在進行綜合規畫，三鶯線八德延伸線及綠線中壢延伸線目前進行可行性報告審議中。軌道願景館周一休館，不過27日特例開放，歡迎民眾參觀。

(中國時報)