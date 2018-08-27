改善易淹點 中市打造韌性城市

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

熱帶性低氣壓挾帶暴雨造成中南部嚴重淹水災情！台中市政府水利局指出，目前台中市無重大災情，一改過區「逢雨必淹」情形；近年來市府努力改善多處淹水點，市府將以「不怕水淹」概念，持續打造「韌性城市」及「海綿城市」。

台中市長林佳龍26日出席活動時說，水利工程必須強調「與水共生」，需善加利用透水鋪面、滯洪池、雨水下水道、防洪截流、抽水站及水資源中心等，增加城市韌性；讓大雨來時減少地面逕流的流量與速度，才能打造成為海綿城市。

水利局表示，道路的排水系統原為行車安全所設計，若降雨超過排水系統負荷，水仍有可能在路面漫流；市府4年內廣設滯洪池增加42萬頓滯洪量，全市滯洪量達到157萬噸，可減少淹水面積達1432公頃，增強各區域排洪能力。

水利局指出，受到市民歡迎的綠川、柳川整治，逐漸通過豪雨考驗；為保護中山綠橋，在綠川下方設置二層樓高箱涵，以利大量洪水從橋下通過；讓有百年歷史中山綠橋免於遭受暴漲溪水襲擊。

豐原軟埤仔溪曾於19日降下時雨量43公厘的強降雨，因包商未遵守SOP及時開啟水閘門導致當地淹水。

水利局強調，近日豪雨期間，軟埤仔溪均未溢堤，顯示只要正確流程開啟水閘門排洪，就不會再發生淹水事件。

(中國時報)