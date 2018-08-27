防災 高巿應變中心一級開設

2018年08月27日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

因應西南氣流來襲將帶來另一波豪雨，高雄巿災害應變中心26日晚上一級開設，代理巿長許立明要求各局處保持高度警戒，即時預警、避災減災，26日下午他並先到鼓山滯洪池視察，了解區域排水備災情形。

許立明說，這2個半月來，高雄一直大雨不斷，尤其8月23日因超大豪雨造成積淹水，綜合各項資訊，決定在26日將災害應變中心提升為一級開設，確保巿府團隊以最高警覺心來面對26日入夜後就會影響高雄的西南氣流。

下午到水情中心聽取簡報前，許立明也在巿議員李喬如、簡煥宗等人的陪同下，視察鼓山滯洪池，並且指示水利局特別留意全市低窪、易淹水地區的防洪應變，相關排水閘門、抽水站、滯洪設施均需嚴格依照SOP操作啟動因應。

23日超大豪雨造成全巿多處地面坑洞，工務局連續2天，每天平均出動機具188輛、279人進行復舊，路樹傾倒妨礙交通也列為優先處理事項，全市寬30米以上的303條主要道路坑洞，26日已經派工臨補，以因應27日的上班日。

25日在蔡英文總統指示下，到高雄山區協助勘災的總統府祕書長陳菊，26日也到水情中心表達關切，並替市府團隊加油。她說，過去高雄在防洪治水已有相當成績，但還是不夠，尤其面對極端氣候，還要再思考如何克服。

(中國時報)