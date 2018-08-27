豐年祭尾聲 吉安鄉迎靈

2018年08月27日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉19個部落豐年祭即將進入尾聲，娜荳蘭與里漏部落26日舉行最後一場豐年祭，部落勇士一早傳唱南勢阿美族特有祭舞迎靈，在眾人歌聲的帶領下，除感謝祖靈庇佑，祈求來年能夠五穀豐收，里漏部落也循古禮交接頭目，原汁原味傳承百年文化祭儀。

南勢阿美主要分布在花蓮吉安鄉，代表性的部落娜荳蘭、里漏昨舉行鄉內最後兩場豐年祭，迎接新的一年，里漏部落近2000名阿美族人換上族服，傳唱傳統舞蹈及勇士傳唱祭歌貫穿祭典活動，相繼迎靈、宴靈及送靈，表達對祖靈的尊崇與感恩。

吉安東昌村里漏部落新接任頭目陳進富，在豐年祭活動中舉行交接儀式，遵循古禮接下代表權力的佩刀與代表榮耀的頭冠，擔任領唱帶著族人牽手齊邁步伐，從早唱到傍晚，齊心傳唱維持部落團結凝聚力，也象徵舊年結束與新年開始。

陳進富說，祭歌是和祖靈的溝通與對話方式，因此祭典歌舞在豐年祭活動期間才可唱跳。至於娜荳蘭部落，今年由南昌、宜昌村共同舉辦，堪稱鄉內最大豐年祭，祭典尾聲的重頭戲，由百名成年男子頭戴白色羽毛的「大羽冠」共舞，展現南勢阿美特色。

吉安鄉長黃馨表示，鄉內19個部落豐年祭依序圓滿落幕，在頭目及族人共同參與下，更添祭儀文化活動的紀念性意義，由族人帶領孩子一起學習、傳唱原始古調，伴隨雨聲環繞原住民美聲，透過歌聲追隨祖先的腳步，讓原住民文化得以代代相傳。

(中國時報)