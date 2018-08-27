後來居上 保齡球男子組摘銅

2017世大運銀牌得主「跨欄王子」陳傑，挑戰田徑男子400公尺跨欄預賽個人最佳成績。（台中市政府提供）

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中國時報
／台中報導

2018雅加達亞運如火如荼進行中！25日台中選手陳信安、陳銘堂與隊友在保齡球6人團體賽雖一度排在第6名，決賽後來居上，最終笑納銅牌。26日晚間「跨欄王子」陳傑將在400公尺跨欄登場，四屆亞運國手林家瑩也將出征女子鉛球決賽，市府籲民眾一同為中華隊加油。

運動局指出，保齡球6人團體賽，台中的陳信安、陳銘堂與隊友洪焜毅、謝金良、吳浩銘、林佰峰連袂登場！成功超越日本、印尼和泰國，以總分8166分成績摘下銅牌；這是我國本屆在保齡球男子組首面獎牌入袋。

台中選手在本屆亞運保齡球賽事表現亮眼，總共抱回1銀、2銅佳績。27日保齡球賽事將由周佳溱出戰女子組盟主賽事。2014仁川亞運銀牌得主、台中「鉛球一哥」張銘煌四度征戰亞運，25日鉛球決賽以18公尺98成績排名第五。

田徑男子400公尺跨欄預賽，「跨欄王子」陳傑將挑戰個人最佳成績。亞運國手林家瑩將在女子組鉛球決賽亮相，上屆亞運她曾擲出破全國紀錄17公尺48成績，最終名列第四。

中華男籃隊以83比70力退卡達，以預賽分組第一晉級八強。女子龍舟500公尺預賽，中華隊以2分32秒656分組第三晉級複賽；複賽以2分33秒722排名分組第四，順利晉級決賽。

(中國時報)

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