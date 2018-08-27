蔡衍明基金會 向嘉市志工致敬

2018年08月27日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

蔡衍明愛心基金會26日在嘉義市文化局音樂廳舉辦「向嘉義市志工致敬」公益演唱會，知名主持人唐從聖熱情開唱，馬上炒熱氣氛，掌聲、尖叫聲不絕於耳，現場爆滿，座無虛席，市長涂醒哲、前嘉義市長黃敏惠同框，與志工們同樂。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠代表基金會向嘉義市全體志工致敬，她致詞表示，感謝涂市長支持公益演唱會活動，促成借用音樂廳，讓志工們能觀賞精采表演，也謝謝黃前市長一秉熱心公益的初衷，力挺演唱會向全市志工致敬。

嘉義出身的歌手蘇宥蓉演唱《昨夜星辰》、《愛你一萬年》等經典老歌，勾起志工們的唱興，許多人跟著唱和，更給予她熱情歡呼。

接著沈建豪、戴梅君、方寧、溫瀚龍、董育君用動人心弦的歌聲滿足所有觀眾，康康壓軸登場，快唱《快樂鳥日子》、《愛拚才會贏》，樂翻全場，22首膾炙人口的經典歌曲令人如痴如醉，更有粉絲大喊「我愛你」，場面歡聲雷動。

此次活動由嘉義市政府文化局、財團法人嘉義市福添福社會福利基金會、財團法人社區發展教育事務基金會董事長黃敏惠支持及贊助，旺旺友聯保險公司贈送每位參加的志工精美實用的收納袋，表達蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視、嘉義市文化局對志工長期犧牲假期服務社會的辛勞之敬意。

(中國時報)