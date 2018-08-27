以武會友 兩岸高手齊聚中正堂

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

第三屆紀念中央國術館建館90周年兩岸武術名家交流大會及張之江武學思想研討會，26日在苗栗縣文觀局中正堂登場，由來自兩岸各地的武術名家名將，輪番展現各項精彩絕倫的武術套路，兩岸以武會友，觀眾屏息觀賞，全國唯一的福興武術學校學子，也觀摩兩岸精髓。

這場武術經貿交流規模盛大，大陸有兼領隊的上海中山文化交流協會副會長朱成綱、南京體育學院校長楊國慶等人，及團長滄州市委書記楊國忠率領的經貿參訪團。前國民黨主席洪秀柱、前海基會董事長林中森、縣長徐耀昌及立委徐志榮到場歡迎。

雙方來賓都表達兩岸一家親及增進文化、武術、經貿交流的共識，洪秀柱形容兩岸相處應如「心平氣和、止戈為武、以文會友、以武輔俠」般，維持和平。

26日下午有來自兩岸50多位武林高手齊聚中正堂，大陸方面由林少亮等師父演出雙鞭、醉打山門、魔鬼棍和太極功夫扇等。苗栗方面除武術委員會主委賴昌秀演出楊氏太極拳，接著有棍、劍、少林拳、太極刀及燕青單刀拐子進槍等招式，柔剛兼具，也展現兩岸武術各自特色。

為期2天的武術研討及交流匯演活動，27日上午9時起接著在育達科大辦理「張之江武學學術研討會」，兩岸武術學者進行交流對話，主軸以張之江將軍武學內容與思想為共同傳承，期藉交流進一步探討武術內涵與武學精神。

(中國時報)