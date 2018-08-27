李進勇同鄉 四湖鄉長蘇國瓏拚連任

2018年08月27日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣四湖鄉長選舉出現三足鼎立的局面，民進黨為了禮讓現任鄉長蘇國瓏連任，沒有提名人選；不料，此屆落敗的退休公務員鄭國川將捲土重來，再次向蘇挑戰；去年甫當選四湖參天宮主委的吳孟宗也以政治素人身分投入選戰，在在為蘇的蟬聯之路增添變數。

蘇國瓏雖非國民黨員，但被認為是張榮味陣營人馬，因為蘇和縣長李進勇是同鄉，兩人互動良好，民進黨因而沒有徵召，欲禮讓他連任鄉長，也希望以人親土親的訴求，讓蘇助益李在四湖的選情。

蘇國瓏不諱言與李互動良好，強調李在四湖鄉做了很多建設，很照顧四湖，他提出的4大政見：新庄公墓公園化、運動公園開闢、興建鄉立圖書館與三條崙海水浴場活化，前2項已經實現，後2項一在發包一在整修中，很感謝李的支持。

蘇國瓏強調，「平平攏四湖人，擱欠人這麼大的人情，一定要還！」

原以為綠營禮讓會使得蘇國瓏同額競選，輕鬆過關，不料，本屆輸蘇國瓏2455票的鄭國川仍未死心，準備捲土重來，他覺得四湖鄉數十年來沒太大改變，需要清新的人掌政，他有能力和經驗可以讓鄉政更好。

吳孟宗少小離家老大回，小三時舉家北遷，現任新北市葬儀商業公會理事長，仍時時關心故鄉事，去年當選四湖鄉內信仰中心、供奉關聖帝君的參天宮主委後，萌生參政意念。

吳孟宗認為，四湖有漁港、知名廟宇、海水浴場，還有雲林最長、最茂密的海岸防風林，只要好好經營，一定可以吸引觀光人潮，再現榮景。

(中國時報)