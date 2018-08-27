李進勇同鄉 四湖鄉長蘇國瓏拚連任

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣四湖鄉長選舉出現三足鼎立的局面，民進黨為了禮讓現任鄉長蘇國瓏連任，沒有提名人選；不料，此屆落敗的退休公務員鄭國川將捲土重來，再次向蘇挑戰；去年甫當選四湖參天宮主委的吳孟宗也以政治素人身分投入選戰，在在為蘇的蟬聯之路增添變數。

蘇國瓏雖非國民黨員，但被認為是張榮味陣營人馬，因為蘇和縣長李進勇是同鄉，兩人互動良好，民進黨因而沒有徵召，欲禮讓他連任鄉長，也希望以人親土親的訴求，讓蘇助益李在四湖的選情。

蘇國瓏不諱言與李互動良好，強調李在四湖鄉做了很多建設，很照顧四湖，他提出的4大政見：新庄公墓公園化、運動公園開闢、興建鄉立圖書館與三條崙海水浴場活化，前2項已經實現，後2項一在發包一在整修中，很感謝李的支持。

蘇國瓏強調，「平平攏四湖人，擱欠人這麼大的人情，一定要還！」

原以為綠營禮讓會使得蘇國瓏同額競選，輕鬆過關，不料，本屆輸蘇國瓏2455票的鄭國川仍未死心，準備捲土重來，他覺得四湖鄉數十年來沒太大改變，需要清新的人掌政，他有能力和經驗可以讓鄉政更好。

吳孟宗少小離家老大回，小三時舉家北遷，現任新北市葬儀商業公會理事長，仍時時關心故鄉事，去年當選四湖鄉內信仰中心、供奉關聖帝君的參天宮主委後，萌生參政意念。

吳孟宗認為，四湖有漁港、知名廟宇、海水浴場，還有雲林最長、最茂密的海岸防風林，只要好好經營，一定可以吸引觀光人潮，再現榮景。

(中國時報)

台中午茶沙龍 港澳民眾同樂 團購助唐寶寶 藍綠共襄盛舉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。