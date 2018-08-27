團購助唐寶寶 藍綠共襄盛舉

唐氏基金會26日舉行中秋公益園遊會，基金會公益行銷處副執行長周美汝（左一）感謝各方的幫助。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

中秋節將至，唐氏症基金會26日在高雄漢神巨蛋前廣場舉辦愛心義賣記者會暨公益園遊會，國民黨籍立委黃昭順致詞時說，現場有跨黨派立委與議員參加，共同幫助唐寶寶，不分藍綠；民進黨籍高市議長康裕成也透過同黨議員表示，要發起團購，實際支持唐寶寶。

黃昭順、民進黨籍立委許智傑，議員陳美雅、陳麗珍、張豐藤等人出席記者會。許智傑說，他過去以來就很支持弱勢團體，希望大家能共襄盛舉，唐寶寶是大家生命中的天使，從出生到年老都需要大家一起努力，並希望大家發揮團購的力量，共同幫助唐寶寶。

張豐藤說，議長康裕成雖因其他行程未能出席記者會，但議長有交代，將在議會中發起團購，讓更多人用愛支持唐寶寶。

陳美雅則在現場開起直播，她表示，中秋節將至，希望大家多給唐寶寶們加油打氣，這社會上有許多充滿愛心的民眾，謝謝大家一起發揮愛心。

唐氏症基金會董事長林正俠說，全台灣特殊教育學校的學生有7成是中低收入戶，而心智障礙者高中畢業後投入職場更不到2成，唐氏症青年雖然較一般人反應、動作遲緩，但只要用對方式教導，他們不僅能擁有執行與完成工作的能力，且工作穩定性極高，在基金會設立的「愛不囉嗦」庇護商店上班的唐寶寶們，就有多人是工作年資4至5年的資深員工。

(中國時報)

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