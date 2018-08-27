女子沙排顧乃涵 36歲成標竿

2018年08月27日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

曾在2006年杜哈亞運，率中華隊拿下女子排球銅牌的女將顧乃涵，已經36歲的她本屆亞運再度披上國家隊戰袍，出戰女子沙灘排球，雖然12強賽事敗給地主隊出局，但教練彭逸坤仍稱讚「她是國內選手的標竿與典範」。

即使近年來轉戰沙灘排球，顧乃涵表現依舊亮眼，不僅今年世界沙灘排球巡迴賽蔚山站、大邱站等一星級賽事穿金戴銅，更與搭檔在6月二星級晉江公開賽勇奪銀牌，寫下我國沙灘排球在世界巡迴賽等級賽事的最佳成績。

有別於室內排球，沙灘排球1隊僅2名球員下場，球員間默契與搭配顯得格外重要，此外沙灘排球的比賽環境也富有挑戰性，哪怕頂著豔陽、臨著大雨、刮著海風，都要在鬆軟沙灘上與對手鏖戰，大大考驗選手心理素質。

「乃涵拚勁十足，且排球場上實戰經驗豐富，因此轉戰沙排，表現仍扶搖直上！」彭逸坤說：「她自我要求很高，36歲還願意投入訓練與比賽，真的不容易！堅強的信念與自主性，也讓她成為年輕球員的學習標竿。」

來自高雄的顧乃涵，現在是專任教師，她常鼓勵年輕球員「不要看到希望才拚，因為希望是自己拚出來的」，這次亞運賽前，各界都看好她能與搭檔劉碧欣替中華隊奪得獎牌，可惜12強賽事以些微之差，敗給地主印尼隊。

儘管沒能如願奪牌，看在彭逸坤眼裡卻不擔心，他說，我國排球系列運動至今還未能進入奧運殿堂，但顧乃涵與搭擋的狀況俱佳，加以訓練，相信可以向2020年東京奧運叩關，並有希望繼續帶領我國女排，再度寫下新猷。

(中國時報)