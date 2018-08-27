冬山文旦 不受豪雨影響

2018年08月27日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

中秋節必備烤肉配文旦，中南部地區受到823水災肆虐，農損嚴重，宜蘭縣文旦產地冬山鄉則不受雨勢影響。農委會花蓮區農業改良場26日指出，果農栽培技術提升，加上氣候適宜，宜、花地區的文旦品質優良，預估1箱10台斤的文旦，能賣出600元的好價錢。

花蓮農改場表示，宜蘭縣文旦主要產地在冬山鄉，此次雨量程度不像中南部嚴重，冬山鄉種文旦的土層比較淺，是屬於石礫地，排水較佳，沒有積水問題，對宜、花地區文旦今年產量與品質影響不大。

今年果農普遍運用葉面施肥，並針對文旦的生育控制與調整，使果實品質進一步提升，花蓮區農改場表示，1箱10台斤的文旦，今年預估可賣出300至500元，甚至能賣出600元的好價錢。

此外，宜花地區氣候狀況適合文旦生長，雖然降雨量略減，但降雨時間剛好補充文旦生長所需水分，使得今年文旦大小適中，果型端正，而較高溫度與充足日照，剛好促進果實生長速度，讓今年文旦外觀轉色良好、均勻。

花蓮農改場指出，文旦不僅好吃又好看應景，還含有大量膳食纖維、豐富維他命C及多種礦物質等營養素，消費者在選購時，可挑選果實底部較寬、外型呈短三角形的文旦，用手輕托略有沉重感，重量在1台斤左右且果皮有光澤、油胞細緻為佳。

(中國時報)