冬山文旦 不受豪雨影響

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

中秋節必備烤肉配文旦，中南部地區受到823水災肆虐，農損嚴重，宜蘭縣文旦產地冬山鄉則不受雨勢影響。農委會花蓮區農業改良場26日指出，果農栽培技術提升，加上氣候適宜，宜、花地區的文旦品質優良，預估1箱10台斤的文旦，能賣出600元的好價錢。

花蓮農改場表示，宜蘭縣文旦主要產地在冬山鄉，此次雨量程度不像中南部嚴重，冬山鄉種文旦的土層比較淺，是屬於石礫地，排水較佳，沒有積水問題，對宜、花地區文旦今年產量與品質影響不大。

今年果農普遍運用葉面施肥，並針對文旦的生育控制與調整，使果實品質進一步提升，花蓮區農改場表示，1箱10台斤的文旦，今年預估可賣出300至500元，甚至能賣出600元的好價錢。

此外，宜花地區氣候狀況適合文旦生長，雖然降雨量略減，但降雨時間剛好補充文旦生長所需水分，使得今年文旦大小適中，果型端正，而較高溫度與充足日照，剛好促進果實生長速度，讓今年文旦外觀轉色良好、均勻。

花蓮農改場指出，文旦不僅好吃又好看應景，還含有大量膳食纖維、豐富維他命C及多種礦物質等營養素，消費者在選購時，可挑選果實底部較寬、外型呈短三角形的文旦，用手輕托略有沉重感，重量在1台斤左右且果皮有光澤、油胞細緻為佳。

(中國時報)

女子沙排顧乃涵 36歲成標竿 4縣市5處原住民館加強交流

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。