4縣市5處原住民館加強交流

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

桃竹竹苗區域26日在苗栗縣泰安鄉泰雅文物館舉辦原住民文物館館際交流及原住民族日系列活動，有來自4縣市5處文物館進行原住民文物交流，另安排多項動態表演。縣長徐耀昌表示，藉由區域治理平台可望加強跨縣市原住民互動，讓大家更認識原民文化。

原住民1994年8月1日正名至今24周年，縣府原住民族事務中心規畫桃竹竹苗原住民文物館館際交流，搭配縣府原住民族日系列活動，紀念山胞正名為原住民的歷史，同時增進跨縣市交流，發揚傳統編織技藝及農耕技巧。

活動由泰雅族頭目與南庄鄉賽夏族長老群，帶領徐耀昌、鄉長劉美蘭、縣議員黃月娥、潘秋榮及地方人士祈福，96歲高齡的紋面國寶柯菊蘭也見證傳統歷史，可惜，區域治理平台另3位首長因故不克出席。

徐耀昌表示，縣內原住民人數1萬1000多人，占總人口數約2％，但縣府相當重視原民文化的保存與發揚，每年舉辦傳統工藝及歲時祭儀活動，此次擴大4縣市合作，盼加強縣市間原住民的交流，共同為原住民文化盡心力。

原民事務中心主任陳世省指出，活動規畫了動、靜態展演，有藝文表演團隊演出、泰雅婚禮再現、趣味競賽、桃竹竹縣市展售美食，儘管天公不作美，人氣依舊旺盛。

靜態方面則結合4縣市的桃園原住民族文化會館、竹縣尖石原住民文化館、五峰賽夏族矮人祭場文物館、苗縣賽夏族民俗文物館及泰雅文物館，跨越族群擴大館際交流。

(中國時報)