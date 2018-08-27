當執政困境變全民危機

2018年08月27日 04:10 中國時報 陳建仲

蔡政府執政2年3個月餘，竟已丟失5個邦交國，府院黨上下不但不願面對錯誤的大陸政策和外交對抗思維，反而冀圖挾外自重，不惜以「零邦交」作為拒絕「九二共識」的代價。民進黨將執政的困境轉化成台灣的危機，不禁令人感慨，1000多年前，南宋四大詩人之一范成大《次韻代答劉文潛》詩中的名句：「一曲紅窗聲裡怨，如今分作兩愁城」。「坐困愁城」彷彿就是當前兩岸關係的寫照。

今年5月，在多明尼加、布吉納法索邦交連續生變時，外交部長吳釗燮尚且向蔡總統表達願意承擔政治責任，但此次薩爾瓦多斷交，國安高層竟以「非戰之罪」一語帶過，甚至吹噓對薩國和中方建交的資訊和時間點「抓得很精準」。但實際情況是薩國斷交的時間點，連美國都被蒙在鼓裡，蔡政府如此粉飾危機、推卸政策錯誤的責任，令人嘆為觀止。

更匪夷所思的是，總統府發言人黃重諺日前受訪時，被問及政府團隊是否討論過「零邦交」，他竟回答「我相信是有」，且「總統府不會預設可以忍受的邦交國數字底線」；對於蔡總統是否曾經想接受「九二共識」，黃重諺則回答「當然沒有」。行政院長賴清德日前也表態指出，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識；硬要台灣接受，這樣兩岸關係變化就不可歸責於台灣的政府。

依照上述府院的態度，意思就是說，不論是民調顯示蔡總統執政2周年，不滿意度已逼近7成、賴揆也破5成，或是過半數民眾要求政府改變兩岸政策，都無法動搖蔡政府的立場，甚至讓台灣「零邦交」也在所不惜！蔡政府將斷交危機全部指向是「中國用極懸殊的銀彈攻勢以及國際壓力」，所以是非戰之罪。然而，早有外交部門的官員在蔡政府內部會議裡誠實指出，邦交會出現問題是「總統不接受九二共識」，結果，引來外交系統的人事大地震。

如今，我國僅有的17個邦交國全都籠罩在斷交的危機中，如同踩地雷，不知何時哪個會引爆。但蔡政府即使明知外交危機當頭，卻自我感覺良好地幻想，美國國會反中勢力抬頭，加上川普政府可能進一步和北京交惡，對岸如進一步奪我邦交，可能反逼出台美關係的大躍進。

這可能嗎？不但美國自家後院的中南美洲，中國大陸的影響力已經超越美國；在太平洋島嶼，對岸不僅是區內最大貿易夥伴、最大金援國家，而且我方6個邦交國中，大陸是索羅門群島最大貿易夥伴，是馬紹爾群島與吐瓦魯的第二大貿易夥伴，區域內美國影響力大減，反而吹起「海上絲綢之路」的熱風，我邦交國實際上已是朝不保夕。

過去，民進黨譏諷馬政府是「數字治國」、「自我感覺良好」，蔡總統在當選之夜也曾說過「數字是用來找施政問題，不是自我安慰」，但如今蔡總統、賴院長兩人都變身「數字控」，競相提出數據證明執政成績亮麗。但對於國家面臨急迫的外交困境，不僅提不出對策，態度更是輕忽且不負責任。

《戰國策》記載魏王準備攻打邯鄲，季梁獲知半路折返、急謁魏王，說有人想到南方楚國去，卻走往北的道路，這人不但不認錯，還誇口「馬跑得快」、「車夫好」、「帶的盤纏多」，堅持往北走。蔡政府對國際現勢和兩岸形勢的認知，不但和社會民意已「南轅北轍」，還堅持不肯改正，自己坐困愁城，卻拖全民下水。（作者為資深媒體人）

(中國時報)