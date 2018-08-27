鐵達尼號沉船，怪船長還是冰山？

2018年08月27日 04:10 中國時報 羅智強

鐵達尼號載著乘客航行，第1次撞到冰山，船長說：「冰山鴨霸、蠻橫，打壓鐵達尼號。」第2次撞冰山，船長說：「我也是受害者。」第3次撞冰山，船長說：「誰檢討我，誰就是冰山同路人。」第4次撞冰山，船長說：「我們不會在壓力下屈服，會維持現有的方向。」

現在蔡英文是第5個邦交國斷交了，蔡英文說：「越撞冰山，越要團結在我的領導之下！」難道要等船沉了，台灣人民才能跟船長抗議嗎？

台灣人當然可以理解斷交是因為大陸打壓所致，要說被打壓是「中國的問題」也行，但選你蔡英文當總統，不就是要你來解決問題的嗎？怎麼蔡總統遇到問題，不是抱怨，就是推卸責任，沒有辦法告訴台灣人民，解方在哪裡？

台灣的上一任船長馬英九，就是知道有冰山，所以要繞道而行，求取乘客的安全與幸福。但民進黨怎麼說？民進黨說這是「投降主義」、「外交休兵等於外交休克」，那麼民進黨現在這樣算什麼，「外交敗兵」、「義和團主義」？

有一個很簡單的方法，可以讓台灣繞過「兩岸對抗」的冰山，那就是重新定位「台灣人也是中國人」。從文化、血緣與歷史，台灣本來就是中華文化的支脈，是中華民族的一部分，台灣屬於「中國」，這是理之必然。

而台灣人民最介意的，「台灣不是中華人民共和國的一部分」，我們舉三國時期為例。從現在的角度看，三國時的魏國人是中國人，蜀國人也是中國人，但是魏國與蜀國互不隸屬。「中國」本來就是有時候統一、有時候分裂，因此台灣是中國，大陸也是中國，這又有什麼問題呢？

從承認「台灣人是中國人」開始，當前「分裂中國」的現狀就合乎邏輯。

在20～30年前，台灣並沒有「是不是中國人」的問題，是在李登輝開始「去中國化」後，台灣與中國的認同臍帶才漸漸被割裂，也就導致了今天的兩岸對撞、台灣逐漸被孤立。

但話說回來，「逢中必反」的民進黨，真的對「中國」深惡痛絕嗎？蔡英文訪問巴拉圭，巴拉圭總統在推特上稱「中國台灣總統」，民進黨不以為忤，說這是「友邦慣例」，蔡英文更解釋「中國原意就是中華民國」、「如果我們自己不把這個挑起來當問題，我想我們友邦也不會覺得自己長久的用法有什麼不適當。」善哉斯言，民進黨都能接受友邦把「中華民國」簡化為「中國」，自己卻要否定「中國」，這豈非是自我矛盾？

再舉一個很黑色幽默的例子，之前新北市某飯店，在wi-fi設定與網頁上稱「中國台灣」。交通部觀光局說，飯店業者此舉是「玷辱國家榮譽、損害國家利益」、「恐已觸法」，不過管轄權在新北市府；民進黨的段宜康則是見獵心喜，趕緊在臉書上追打，說新北市府怎麼處置，「大家拭目以待」，一副看你朱立倫怎麼辦。

沒想到，民進黨自己執政的台中、宜蘭、高雄縣市，乃至於交通部觀光局主管的五星級飯店，都有類似的情形，火卻燒回民進黨身上，於是全黨上下，再也沒有人去追這個議題，就這樣不了了之。

可見民進黨的「去中國」情結，是政治操作的考量。對選舉有利，那中國就是十惡不赦，沾到都覺得噁心，但若是自己執政的責任，那麼「中國台灣」也可以變成「慣例」，「我們自己不挑起來，也沒什麼不適當。」

演戲的是瘋子，看戲的是傻子，民進黨排斥「中國」，那是為了自己的政治利益，台灣人民又何必隨之起舞，拋棄中華文化的資產，而去承擔不必要的代價？去中國化而選擇兩岸對抗，重點未必在所謂的對錯，而是很明顯的「不智」。有些功成名就的政治人物美其名為「個人理念」，而不顧人民福祉，更多的則是只看下一次選舉，見人說人話。

「我是台灣人，也是中國人」，這不僅是我個人的理念，也是台灣要繞開政治冰山，唯一的路徑。雖然也許，目前這樣的認同連結暫時不是站在民意的多數，但我願意盡一己之力，連回台灣對中國的認同臍帶，不再陷入不必要的內鬥與虛耗。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)