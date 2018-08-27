2018年08月27日 04:10 中國時報 胡幼偉

蔡總統到嘉義勘察水災，搭乘雲豹裝甲車，卻被當地民眾要求「下來走」。一場勘災秀以最諷刺的方式收場，對蔡而言，自是對其聲望的又一重擊。

大水災剛過，總統或行政院長的作為，對安撫民心、振作災後重建工作士氣，都是至關重要的政治運作，萬不可輕忽，必得仔細規畫後才付諸言行。

以美國慣例而言，每逢國內發生重大事故，總統往往先發表電視談話，掌握救災政治公關的話語權，決不會讓媒體掌控先機，對總統下指導棋。但在台灣，不管哪黨執政，每遇重大天災，總統或行政院長通常不在第一時間主動發表談話，而任由趕到災難現場的記者在鏡頭前質疑首長的慢半拍反應，這是台灣所謂勘災政治學的第一項失誤。

其次，災難發生後，首長常陷入「太早去妨礙救災、太晚去會被罵翻」的勘災兩難思維中，弄到最後，經常就是總統或院長在一大批官員和民代陪同下，浩浩蕩蕩地去勘災，然後為了多跑幾個地方，每個災區就只能短暫停留，結果就被災民抱怨首長只是來作秀。這是另一項失誤。

那麼，到底勘災要怎麼做呢？首先，總統或院長應先透過大眾或網路媒體，在第一時間全面性地安撫人心，並做出盡快全力善後的承諾，這是最有效率與最具傳播效果的首要工作，而且這是首長對所有災民的主動關切，而不是被動地回答記者的質問。

其次，到災區視察，絕不要搞大排場、大陣仗，這是最讓災民反感之處。因為你應該是趕過來關心的，既是急急趕來，又怎可能搞出大排場呢？那你到底是來勘災的，還是來顯威風的呢？

再者，首長去災區，就要有苦民所苦、感同身受的樣子。有雨，請自己撐傘；淹水，請跟災民一樣踩在水裡；有爛泥，也得踩進泥裡；大地震時，請彎腰去看看受災民宅的斷裂處。你的動作或眼神是不是真的關心災民，騙不了人的。蔡總統坐裝甲車去勘災，災民一定會想，憑什麼妳有裝甲車可坐，我們卻沒有，只因為妳是總統，就了不起嗎？

還有，首長去災區千萬不要趕行程，只待一會兒就閃人，絕對被罵翻。1天之內，寧可只去1、2處災區，仔細了解受災狀況，多聽災民的苦楚、抱怨或請託，或是陪災民們一起吃個便當，多聊兩句，才能發揮撫慰災民的效果。災民要的，是確認首長是真心關切，而不必然會強求首長一定要每個災區都到場。有沒有真心最重要，來不來，還在其次。

最後，行政首長的講話要有高度，不能光會講氣話。既然身為首長，就不能發出「這也沒辦法」、「不然你想怎樣」或「要怪就怪我好了」之類的幹話！唯一該說的就是安慰災民，以及承諾會盡快完成災難補助及災區重建工作，同時要承諾會盡快檢討減輕災難風險的人為措施。如果首長連話都不會講，還會有能力救災防災嗎？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)