2018年08月27日 04:10 中國時報 羅瑩雪

行政院長賴清德被輿論炮轟治水不力，他馬上回嗆，要批評者去當上帝，管理水的去向，還怪罵的人沒同理心，雖然第2天改口道歉，說要負起全部責任，要藍綠別再互相攻擊，然而依快問快答的心理學研究，他第一時間說的才是真心話，後來說的只是衡度情勢不妙，想緩和民眾怒火，消減罵聲，讓事件快點過去而已，根本沒說要怎麼負責，連虛心檢討的態度都沒有。

很多人不解，為何同情災民、批評政府的說法是沒同理心的表現呢？原來大家都誤會賴揆的意思了。他說的不是「同理民眾的心」，他自己都不同理了，還會要你同理嗎？他身為賴神，是要被人民膜拜讚嘆的。那麼多人不知分寸，破口大罵，當然沒有「同理賴神的心」。

賴清德衝口而出的真心話，使許多人對民進黨過去許多無理作為的大惑不解，頓時如醍醐灌頂，透澈明白。

民進黨一面口口聲聲說愛台灣，一面抹煞國民黨建設、捍衛台灣的功勞，長期炒作二二八事件、白色恐怖，把國民黨形塑成萬惡不赦的霸權，撕裂族群，製造對立，破壞社會和諧。

民進黨一面對國民黨抄家滅族亂整一番，一面要國民黨共識大體，團結對外。

民進黨一面說要維持現狀，追求兩岸和平穩定，一面否認九二共識，時時挑撥對岸敏感神經，激化衝突，招來打壓。

民進黨一面說廢核家園是要避免輻射汙染釀成災難，一面大力推動火力發電排放大量PM2.5，危害國人健康。

連攸關台灣存亡、軍民死傷無數的八二三炮戰，民進黨副祕書長徐佳青也輕描淡寫地說成只是國共戰爭，跟台灣毫無關係，還將犧牲的台灣人說成像是為了國民黨送命。當權者不感謝包含許多身為外省國民黨員的國軍，不紀念保住台灣之關鍵戰役，還順手再捅一刀，挑撥仇恨，其狠其毒無以名狀。

民進黨所有這些舉措，顯然都以追求自己利益為最高目標。在此堅定心志下，當然希望所有的人都放棄自我，唯民進黨是從。只要對民進黨有利，什麼都可以捨棄。從這樣的民進黨本位中心思想出發，前面所有一切的矛盾都不矛盾了。

民進黨將歷史真相、是非善惡、道德責任、蒼生百姓、國家命運一概不顧，逕自賣力切割史實，扭曲變造，只取自己要的，其他全部否定，爭權奪利不擇手段，只要他們覺得礙事的一律剷除。這個一心鞏固自己權勢的政府就如龍應台所說的，是一個「拿著剪刀的政府」。這樣執政者的心，你能同理嗎？如果能，你不是瘋了，就是也成了良心死透的惡魔。（作者為前法務部長）

(中國時報)