2018年08月27日 04:10 中國時報 李允中

日前商總與行政院長賴清德座談時，企業人士詢問政府未來的兩岸政策在哪裡？賴院長重申了蔡總統處理兩岸關係的「新四不」原則，而且還反過來請台商「幫忙」與大陸政府溝通，不要給台灣「施加壓力」，閣揆「反主為客」的態度令人失望。

如今，台灣社會忙於年底的九合一選舉，大家關心的是藍綠板塊的消長，加上兩岸關係緊張，讓台灣民眾忽視了大陸一直邁步前進的事實。從2014年開始，大陸從南到北，大張旗鼓地開始19個國家級「新區」的建設，這是由國務院批准設立的綜合功能區，包括北京通州新區、四川天府新區等。

其中3年前批准的「福州新區」（新福州市），是這19個新區中唯一將「與台對接」列為發展重點的城市計畫，希望在2019年福州到平潭的高鐵通車後，得以實現「福平建設一體化」與「福平台半天生活圈」。在大陸距離台灣最近的平潭，甚至開始啟用台灣青年擔任「官員」，也將大量引進台灣的幼教、藝術老師及社工人員到平潭的機關學校服務，一起構築「兩岸共同家園」。

旺旺中時提出無色覺醒的10個主張中，其中「取消兩岸交流的各種障礙」這項，目前看起來，大陸方面做得比蔡政府還積極，在「達到兩岸人民心靈契合，政經融一」的目標上，大陸也更「上心」，真正做到態度開放、由下而上，理解台灣民眾需求，耐心培養兩岸年輕人合作的默契。其實工商業界和老百姓最希望的是「全力拚經濟」，參與大陸的新區建設也許是台灣經濟的一條活路，希望蔡政府能以民生為念，及早改善兩岸關係。

（作者為閩江學院創新創業研究中心主任）

(中國時報)