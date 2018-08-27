落實營業祕密保護的重點

2018年08月27日 04:10 中國時報 汪渡村、王偉霖

營業祕密是高科技產業重要的競爭手段及命脈，政府在2013年前後曾修正《營業祕密法》及相關法規，對妨害營業祕密者增加刑事處罰，並增訂法院審理中的祕密保持命令制度。法務部亦於2016年制定《檢察機關辦理重大違反營業祕密法案件注意事項》供檢方辦案參考，顯現各界對營業祕密保護的重視，但目前保護功能不彰的原因，似乎更在刑事訴訟實務定罪率低的緣故，而不是法律規定本身。

為兼顧司法機關在偵辦營業祕密受侵害案件時，既能讓檢察官順利及迅速偵辦，同時提高遏止營業祕密侵害案件發生並強化對企業機密之維護，有立委於2018年連署增訂偵查內容「保密令」機制，主要修正要點為增訂偵查內容保密令，同時增加違反命令時之刑責，以及停止或變更偵查內容保密令之救濟制度；並明訂檢察官偵查營業祕密案件認有必要時，得依職權核發偵查內容保密令，受偵查內容保密令之人，就該偵查內容，不得作為實施偵查程序以外目的之使用及揭露予未受偵查內容保密令之人。而於外國、大陸地區、香港或澳門違反偵查內容保密令者，不問犯罪地的法律有無規定，亦適用前該規定。

但目前問題關鍵其實是在刑事訴訟實務定罪率低。據司法院網站資料，定罪率低的原因主要在於營業祕密所有人提出刑事告訴時，需證明有合法營業祕密之存在。

依《營業祕密法》第2條規定，營業祕密必須同時具備「祕密性」、「價值性」以及「合理保密措施」3個條件。其中的「祕密性」，是指該營業祕密需「非一般涉及該類資訊之人所知者」，而要營業祕密所有人證明他的祕密是同類業者所「不知道」的，有高度困難，因「不知道」是一種消極事實，往往沒有客觀的物證或人證可佐證。因此有學者論述，祕密性不應由營業祕密所有人證明其存在，而應由侵害者證明其不存在。此外，《智慧財產案件審理法》在民事案件的審理上也設法降低了營業祕密所有人舉證的標準，但這些主張都只適用在民事案件。另針對「價值性」要件，部分法院多局限於資料本身的金錢價值，未深究其所隱含的經濟價值，這樣的實務運作問題無形中令產業對營業祕密的訴訟望而卻步。

因此，法院宜體認營業祕密保護的重要與營業祕密所有人舉證的困難在具體個案，尤其是對侵害者較具有嚇阻效果的刑事案件中，適當調整心態及作法，解決營業祕密刑事訴訟起訴及定罪率低的問題，以落實營業祕密的保護實效。（作者汪渡村為銘傳大學法律系教授，王偉霖為銘傳大學財金法律系教授兼主任）

(中國時報)