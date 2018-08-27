警惕台灣成為人民幣貶值苦主

2018年08月27日 04:10 中國時報 主筆室

美元強勢走升，加上全球貿易戰的威脅，新興市場貨幣連連破底。阿根廷披索及土耳其里拉今年以來的高點到低點，跌幅分別高達60%及81%，同為新興市場貨幣的人民幣近4個月來也貶了10%，是去年一整年升幅的1.5倍。大陸是世界第2大經濟體，人民幣匯率動見觀瞻，面對又快又急的貶勢，全市場聚焦在人民幣兌美元究竟會不會破7。

為何「7」這個數字如此關鍵？原因在於2016年底人民幣承受龐大的貶值壓力，內部資金想要逃離，外部禿鷹更大舉做空，最終逼使人民銀行耗費超過1兆美元外匯儲備，同時透過各式各樣的外匯管制措施，才成功阻貶人民幣，未貶破7，顯見7是人行的一道重要心理防線。如今，大陸經濟情勢再次面臨嚴峻挑戰，內有供給側改革壓縮經濟成長動能，外有中美貿易戰的紛擾阻礙出口與科技產業發展，加上資金從新興市場撤逃，讓人民幣再次面臨保7挑戰。

儘管人行多次表態，宣稱人民幣走勢由市場供需決定，並非人行主導。但外界咸認為，大陸透過貨幣貶值降低美國提高關稅的影響，減緩中美貿易戰的衝擊，是再自然不過的事，只是，這需要極高的操控技巧，否則容易引火上身，畢竟站在人行立場，救經濟與維護幣值穩定同等重要。換句話說，在引導人民幣走貶以緩解出口之危的同時，人行還不能一下子讓人民幣貶得太多（例如破7），必須加減踩著煞車（如調升外匯風險準備金），避免人民幣持有者信心潰散，引發資金外逃危機。雖然目前這樣的做法確實收到一些成效，卻也引來一些非議。日前川普接受路透專訪，就再度指責大陸操縱匯率，讓中美貿易談判氣氛更為緊張。

當全世界都把焦點放在人民幣能否保7之際，台灣或許更該關心人民幣破7的影響。回首2014～2016年這段人民幣重貶15%的期間，台灣不只金融面受到嚴重衝擊，實質面更是頻遭重創。根據進出口貿易統計，在這3年間（2014～2016），台灣出口成長率36個月中就有20個月出現負成長，比重高達5成以上，也創下有史以來最長紀錄。進一步細算，人民幣匯率與台灣出口成長率，兩者相關係數亦高達0.53，意謂人民幣貶值確實會對台灣出口造成極大的負面影響。原因主要有二，一是與大陸產品的直接競爭，另一是新興市場貨幣貶值的間接影響。

近年來大陸為推動供應鏈自主化（或稱在地化），積極鼓勵業者自主創新、開發自有品牌，讓進口替代效果發揮到極致，導致兩岸產業從過去的合作逐漸走向競爭，彼此產品對外競爭程度大幅提高。在此情況下，貨幣的強弱勢通常會起到決定性作用，亦即，當兩國產品沒有明顯差異，最後影響買賣決定的往往是價格因素。因此，一旦人民幣貶幅大過新台幣，台灣產品出口競爭力自然就被弱化。更何況，人民幣貶值一般都會帶動新興市場及鄰近國家貨幣跟貶，無形中也會加大台灣產品的對外競爭壓力。

隨著出口惡化，一向高度仰賴出口的台灣經濟表現自然跟著疲弱不振。2014～2016年這段期間，台灣經濟出現史上第3次連續3季負成長（2015年第3季到2016年第1季），這樣的情景令人匪夷所思，因為前面兩次都是源於全球性的金融危機，一次是2001年網路泡沫危機，另一次是2008年金融海嘯，但唯獨這一次並未有類似的重大金融事件發生，只有人民幣持續重貶的因素，顯然兩者之間存有一定的關聯性。

這一波人民幣貶值對台灣的衝擊，至今並未顯現，但並不表示不會有影響。金融面傳遞到實質面，往往存在時間落後現象。觀察2014～2016年這一波人民幣貶值對台灣的出口影響，是在1年後（2015年初）才開始顯現，到2015年第2季，經濟成長率才出現明顯滑落。目前已有一些跡象顯示人民幣貶值效應正逐漸發酵。例如最近公布獲利的南僑食品，7月稅後純益較去年同期少86%，將近1倍，就是肇因於人民幣重貶。

大陸是台灣最大的出口市場，也是台商最多的生產基地所在。千絲萬縷、錯綜複雜的兩岸經貿關係，讓人民幣對台灣經濟的影響更為巨大。近日人行出手保7，人民幣暫時趨穩，但中美貿易戰方興未艾，政府不能對經濟前景太過樂觀，必須務實看待人民幣貶值的趨勢，思考台灣因應之道，避免成為人民幣破7的苦主。

(中國時報)