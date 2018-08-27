2018年08月27日 04:10 中國時報 主筆室

總統蔡英文25日南下嘉義，坐在雲豹裝甲車勘災，最後被民眾「嗆下車」。後來總統府做出澄清，但「英式勘災」已注定永留人心。

每當出現重大災害，高層首長到現場勘災，雖然常被譏為作秀、妨礙救災，但不變的定理是：去總比不去好。然而，一旦現身災害現場，政治公關就非常重要，如何讓民眾不生反感、甚至因而產生好感，是一大學問。往往一句話、一個肢體動作，都會有不同效果。

過去被視為最失敗的勘災案例，一是連戰擔任行政院長時的社子島水災，他穿著皮鞋到現場勘災，甚至傳出因而「不下車」；再來是馬英九在八八風災到現場後對災民說「這我不是來了嗎？」高雄氣爆，副總統呂秀蓮穿著美美的花紋洋裝到現場，都引起負評連連。

但所有這些負評案例全部被這次的「英式勘災」狠狠地超越，連「車尾燈都看不到」。

雖然總統府事後澄清，強調是救災單位建議搭車前往巡視地，到達後蔡總統也下車涉水勘災，「這類斷章取義的刻意操作，尤其是選擇在國民受災的此刻，既不健康，也不應該」。

但從一段瘋傳海內外的影片來看，總統搭乘雲豹裝甲車，在水澤中居高臨下，不時「親切地跟災民揮揮手」，總統似乎未意會到她是來勘災，而不是競選活動；最後被憤怒的災民攔下後下車。至於是否如府方說，「一到場，蔡也全程涉水探視，何來規避涉水的問題？」還是被災民攔住後嗆下車，只能各說各話了。

對所有觀看過這段影片的民眾而言，想必更加深總統是「大小姐」的印象，而賴揆日前引發不絕罵聲的「上帝說」，也馬上被「英式勘災」大幅超越。民眾會永遠記得，小英總統高踞裝甲車上，微笑揮手的「勘災」影像。

(中國時報)