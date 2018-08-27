2018年08月27日 04:10 中國時報 王尚智

這可能是今年最「抓人眼球」的一段實況了！完全沒有被料到的一場素人臉書直播，由嘉義布袋淹水的受災民眾現場拍攝，完整直擊了蔡英文搭乘雲豹裝甲車「勘災」的全部經過。災民強烈怒斥的吼聲四起，氣氛凝重肅殺相當驚人，連維安人員也只能噤若寒蟬。

終於蔡英文一行官員「被迫」陸續走下裝甲車，危顫抓扶的姿勢相當尷尬。整個直播過程讓所有人清楚看見，蔡英文如何從權力高位被「吼下來」的難堪處境。災民的憤怒沖天，管妳是什麼總統身分或者富家女沒淹過水！

實在難以想像，明明中南部縣市是綠營「票倉」，照理說蔡英文、賴清德甚至應該「第一時間給予慰問、加大救災補償幅度」才對？可完全沒想到蔡、賴兩人竟然都是等到假日「天氣好轉」之後才分別南下勘災。總統府與行政院甚至也沒有在傳出豪雨成災的最初就表態，彷彿等著地方縣市「向上呈報」再說。

站在裝甲車上，足不沾水的蔡英文最初滿臉笑容揮手致意，接受安排的「樣板群眾」掌聲歡呼，彷彿選舉造勢。一位總統怎麼會如此毫無一絲絲「同理心」於受災民眾的生計損失堪憐？再怎樣，不也是稍微皺個眉頭，「假裝一下」也做不到？

這一場水災讓蔡英文「確實對於基層民眾毫無同理心」的真相水落石出！這也徹底解答了此前，即使民眾對於民進黨政府施政不滿意度高漲、民調支持率低落，蔡英文為何可以彷彿「毫不在意」？同時也驗證了蔡英文執政後為何「只肯說自己想說的文青小語」，不僅大幅減少政策公開說明、拒絕媒體臨時提問，甚至經常「神隱」不公布日常行程。

若要真正深究起來，蔡英文「對基層毫無興趣、懶得管別人死活」，也並非一朝一夕的事，即使經歷了兩次總統大選，跑遍了各縣市，也沒有傳出蔡英文真正結交了哪些正直或樸實的「民間友人」！相較於歷任總統都有明確的民間往來對象，自己蒐集掌握基層輿情，蔡英文的「小英之友會」更多是尋找「政治商機」的地方人物，派系意味與傳聲筒的作用甚濃。

也正因為如此無視於真正的「基層感受」，這兩年多來所有政策幾乎「每一出手、必招民怨」，由蔡英文為核心的「欠缺同理心」，延伸至同樣「物以類聚」的行政團隊官員，若非同樣「閃躲拒訪、推諉責任」，就是「厚顏蠢話、連連幹話」。不久前幾波水果價格崩盤，甚至直到蔡英文憤怒指責，農委會這才開始具體行動，中央與地方縣市的溝通彷彿斷層。

連續豪雨造成中南部這次嚴重水患，雖說全球極端氣候是真正主因，但無論災民或一般民眾睜大眼睛緊盯，都是「災後政府反應」，乘搭裝甲車當然不是蔡英文指定，但整個總統府幕僚團隊中竟然「毫無一人」去提前設想地方災民將作何觀感？

都說權力帶來「傲慢」，傲慢只是心態，最可怕的是握有權力的人一旦「無能、無感、無心」。蔡英文當然沒有陳水扁圓滑機巧，但蔡英文也並非真的「狀似理性」，對於民間基層市況在她執政之後變成各方處境艱困，她只是「由衷冷漠」！

如此缺乏同理心的總統，德不配位，在災民叫罵聲中，被迫走下裝甲車只是一個徵兆。2020總統大選不遠，基層民眾罵聲必致口水成災，蔡英文注定走下總統大位。

(中國時報)