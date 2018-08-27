陳金德蹧蹋了宜蘭民主聖地

友善列印
中國時報

民進黨「完全執政」的行政失序，從中央到地方展現的霸權似已罄竹難書。中央政府為了達到政治目的一再縱容相關部會違法失職，影響所及，地方政府上行下效，最嚴重者莫過於宜蘭縣代理縣長陳金德的種種乖張行徑，為了強取興中國中校舍撥給慈心華德福私立學校使用，連下3道金牌令，更將「管理機關」由興中國中改成宜蘭縣政府，其強取豪奪、疑似圖利私人的行徑，引起當地四大教育團體聯名痛批他「倒行逆施」。

興中國中具有獨立的公法人地位，縱然需要向興中國中借用校舍，亦需經由法定程序，且出借人有權拒絕；如今陳金德竟然直接移轉管理，還由教育局對校長「暗示」縣長還未發放聘書，這種蠻橫的做法與獨裁者何異？國小、國中歸屬地方政府管轄與監督，但地方政府仍須「依法行政」，若依據《國民教育法》選出的校長，縣長有權不聘，莫非又是「拔管」案再版！

校地校舍雖然歸屬於縣政府，但如同國有土地撥用，並非總統或行政院長一句話便能直接處理，現在是民主法治社會，財產處分需一定的程序與規範，不是一位「代理縣長」就能「為所欲為」的。更何況《刑法》、《貪汙治罪條例》規範圖利罪與貪汙罪，若是涉及圖利他人或期約、賄賂都將追究責任。所以檢調單位是否也該進一步了解陳金德的作法是否有外界傳言的土地炒作。

在興中國中案之前，陳金德也逕將救國團私人土地所有權直接改為「縣有」，同時連同地上物也要一起併入，甚至未通知原所有權人。即使救國團表示持有土地取得的買賣契約，陳縣長仍裁示撤銷土地所有登記，完全無視《憲法》、《土地法》、《土地登記規則》、《更正登記法令補充規定》及《行政程序法》等法律程序。

依據《行政程序法》第102條「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」然而宜蘭縣政府處分前未通知也未提供所有權人程序上之保障，稱此為違法的行政處分，一點也不為過。

依《憲法》第15條及大法官釋字第732號，土地所有權變更登記事由與程序應以法律明文規定者為限，但陳金德所為皆屬個人片面的恣意主觀意見，顯然欠缺任何法律授權依據。縱然土地所有權或有爭執，本應遵循民事救濟途徑以資解決，更應依據《土地登記規則》第7條「非經法院判決塗銷確定，登記機關不得為塗銷登記。」的規定辦理。

從這兩大事件足以證明陳金德的失德失序，毫無是非，蔡總統及民進黨再不趕緊處理，任由陳金德蹧蹋了宜蘭這個民主聖地，將對台灣的憲政法治造成無可挽回的傷害。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)

同理心被狗吃了嗎 賴清德用幹話發電

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。