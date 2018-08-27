賴清德用幹話發電

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中國時報
王玉佩

行政院長賴清德日前與全國商業總會座談時，對於再生能源問題說了一番讓人哭笑不得的「幹話」，再次暴露「賴神」真的是不食人間煙火。

座談會中，商總理事長賴正鎰擔心「夏天沒風，冬天沒太陽」的再生能源穩定問題，建議政府「重新考慮能源配比」，賴清德居然以一個「故事」回應，要賴正鎰「轉念」不要太悲觀。

賴揆舉例，一個媽媽有兩個兒子，一個賣雨傘，一個曬鹽。天氣好時，媽媽擔心賣傘的兒子沒生意；下雨時，擔心另一個兒子沒法曬鹽。有人告訴這個媽媽，應該天天高興，天氣好時，曬鹽的兒子有錢賺；下雨天，賣傘的兒子也有錢賺。所以賴正鎰也應該改變觀念這樣想：「冬天我們有風力發電，夏天我們有太陽能發電。不管什麼樣的天氣，台灣的再生能源都充分發揮功能！」

其實，賴清德所說的是源自佛教「哭婆」的故事並自己加以改編，本來這故事是佛陀勉勵世人面對問題要正面思考、樂觀看待，不要為逆境所困，故事立意自佳，但賴清德以之要賴正鎰樂觀看待電力問題，卻未正面回答政府解決電力供應的問題，不只不切實際也非施政者應有的態度。

賴正鎰提的是非常實際的問題，因為在天候條件影響之下，風力與太陽能發電有相當的局限性，如果政府堅持既定的配比，亦即燃氣、燃煤、再生能源發電各為百分之50、30與20，屆時面臨缺電的可能性極高，但賴清德的回答非但是形而上的也失之輕佻，讓人民對民進黨政府的能源政策更加不放心。

對於能源布建，政府必須務實面對問題並正確地分配能源占比，而非是要國人當冬天沒電時，想像夏天會有充沛的陽光可以靠太陽能發電；當夏天缺電時，幻想冬天有很強的風力可以風力發電。對工商業界而言，電力問題影響其事業經營甚巨，這是生存的現實問題，不是靠「念力」就可以解決的。

如果國人轉念，我們就可以不缺電，相信絕大多數國人樂於轉念，但事實並非如此。據報導，賴清德那日說完「故事」後，現場傳出掌聲與笑聲，但私下想必有更多幹譙聲。賴清德要賴正鎰「改變觀念」，高興地看待電力問題，非但凸顯他的無知，恐怕只會讓工商業界對蔡政府的能源政策更加失去信心吧！（作者為中國文藝協會南部分會前理事長）

(中國時報)

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