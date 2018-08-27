民進黨霸凌台南人

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中國時報

投入選戰數月，在最艱困選區效法葉問以一打十，猛一回想，突然覺得台北對我好陌生。我相信，雲嘉南與高雄地區這幾天的淹水，對北部人來說也只是畫面上好悲慘的感覺。台南可謂六都中離電子媒體最遠的距離，議題不夠全國性，也沒有足夠人力將台南情形放送全國。故長期以來，台南人對台北政經是「天子腳下」之事，再加上年長者眾，不會同步網路，形成資訊孤島。資訊孤島最大的問題就是人民的聲音被掩蓋，政客的假掰無人掀。

賴清德2014年曾誇下海口：「30年的治水，3年就搞定。」然台南兩個月前才發生過區域淹水，國民黨市長參選人高思博提出應以50年防洪率規畫治水時，民進黨議員狂批兼訕笑：50年防洪率是天方夜譚，10年已足夠。然此際台南近6成的土地面積淹水，賴院長終於承認現今暴雨型態應提高防洪率設計，但仍然依循他的賴神脾性：「下在台灣哪個城市不會淹水？看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝。」

自賴神始，狡辯已成民進黨在台南執政的護身符，說謊更成了政客日常，讓我須時時懷疑民進黨公職人員是否患有癡呆症，否則怎能黑白說？比如：黃偉哲立委被質疑《空汙法》三讀表決時缺席，去上政論節目，卻在螢光幕前矢口否認「我沒有，我沒有。」又譬如：民進黨黨工被指認至對手辦的活動情蒐時，民進黨人的回應居然是絕口不提，反指對手製造「魔幻寫實情節」。天呀！這種文青式自以為高明的回應，簡直是小英之前的「自自冉冉」春聯翻版，殊不知馬奎斯的魔幻寫實風格乃奠基於現實，這只凸顯了民進黨人的井蛙水準。

民進黨籍市議員參選人黃偉展因爆出小三、小四、小五後，不得不退選，然離譜的是爆料內容含設局色誘同黨參選人、搞女議員酒駕及當個政治人物可去大陸拉關係經商等。

當然，民進黨把台南視為禁臠，國民黨的監督不力也是主因，故ptt版上一句「難道你要投國民黨」就讓網友鴉雀無聲了。黃偉展小五事件爆發時，網友們質疑：民進黨婦女部到哪裡去了？其實同樣的問題也適用於國民黨。國民黨婦女團體或從政女性無視於全球#MeToo浪潮，雖力挺慰安婦，卻對太太明明是受害者，還要出來幫偷腥先生背書的反女權行為，毫不吭聲，讓人不禁懷疑敗選後的國民黨有無升級新思維？如果台南此次國民黨勝選，絕對是僥倖，且從選上開始國民黨就必須面對小市府大議會的敵意環境。唯有切實面對人才培育的問題，結合有理念的同志，將政見一一付諸實現，才能徹底終結資訊孤島下，民進黨長期霸凌台南人的不正常心態。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)

賴清德用幹話發電

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