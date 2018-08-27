2018年08月27日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

時報文學獎得主年年匯聚兩岸寫作高手，去年以電影《芳華》在對岸火紅的編劇嚴歌苓，就曾以作品〈紅羅裙〉獲第17屆時報文學獎的小說評審獎，當時評審之一的作家鍾肇政就表示這是一位說故事高手，作品「敘述明快簡潔、文字技巧純熟老到，雖是一篇頗為通俗的作品，但使人讀來興味盎然。」

〈紅羅裙〉初試啼聲

嚴歌苓在時報文學獎初試啼聲，即備受肯定，這位早熟的說故事高手，20多年來，作品屢被拍成電影，除《芳華》之外，還包括《陸犯焉識》、《少女小漁》、《天浴》、《金陵13釵》等共13部，她表示之所以備受影視界青睞的原因，或許和自己的寫作追求畫面感，喜歡把顏色、氣味都描述出來有關。

〈紅羅裙〉描述一位37歲的寡婦，嫁給旅美多年的72歲老翁，一個帶著16歲拖油瓶，一個亦有個與前妻所生的廿歲兒子，兩個年輕人都沒出息，卻互相對立，問題就出在寡婦與繼子之間一再出現「亂倫危機」，故事衝突於焉產生。

評審陳映真表示，這部小說的語言非常中國式，故事背景雖在海外，但語言的描述極隱諱、絲毫不露骨。鍾肇政則表示，這是一則建立在瀕臨亂倫邊緣的作品，雖然二次都脫險了，但正藉此以維繫讀者閱讀的興趣。

張大春表示，這篇小說讀來頗似一齣通俗劇，但在吸引讀者的故事情節安排上是成功的，故事既無真正觸動倫常禁忌，卻已到了一觸即發的危險邊緣。小說人物的關係非常典型，巧妙的文字敘述使故事順暢的進行者，但仍無可避免的暴露出通俗劇的共通情節發展。

作品屢被拍成電影

聶華苓則指出，這篇作品受張愛玲的影響頗深，在作者敘述過程中，自始至終總覺得處處可見張愛玲小說的影子。

嚴歌苓1958年生於上海，20歲才開始寫作，1989年赴美留學，取得哥倫比亞藝術學院碩士，後成為專業編劇，1994年投稿時報文學獎並獲獎，作品《少女小漁》由張艾嘉改拍成電影，深獲好評，《天浴》1998年由陳冲改拍，獲金馬獎最佳改編劇本。

(中國時報)