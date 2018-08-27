評審心思難猜透 寫作擂台標準高

2018年08月27日 04:10 中國時報 邱祖胤 ／台北報導 ／台北報導

兩岸寫作高手如雲，如何能在文學獎的擂台上勝出？評審委員作為高手中的高手，心中各有一把尺，而且標準都不一樣，這也是時報文學獎被許多寫者評為「難度頗高」的原因。

1994年舉辦的第17屆時報文學獎，小說組決審委員即邀請聶華苓、鍾肇政、陳映真、李昂、張大春等五位作家，他們在會議一開始即說明自己的評選標準，足供參賽者參考。

長期擔任艾荷華寫作班計畫主持人、提攜無數華人作家的聶華苓表示，評審短篇小說，她最看重形式，「一篇好的短篇小說，應以最精簡的形式來敘述最豐厚的內容。其次，我會衡量作品的文字。此外，小說形式中所透顯出的主題是否能發人深省，使人有所啟發，也是極重要的標準之一。」

作家陳映真則表示，「一篇好的短篇小說應在結構上將情節做合理安排，此外，對於敘述觀點，人稱的選擇，以及故事主人翁自始至終是否能因事件歷練而有所成長、變化，也都是我關注的所在。」

作家鍾肇政也有其高標準，「閱讀小說，我特別重視整體性的印象，因此，評審的過程中，我特別偏好帶有心靈探索、冒險性的小說。且其表達形式應較為厚重、不輕浮，但技巧要新穎、不落俗套。」

作家李昂則說她評短篇小說有「雙重標準」，第一，作品本身必須具有文化性、社會性，並能充分顯現當地精神特色。第二，創作形式及技巧應能創新，而非一味抄襲西方的寫作形式，拾人牙慧。

李昂說，在評審過程中，倘若作品無法完全符合這兩個標準，甚至有若干的衝突、牴觸時，她採取的立場是較為平衡有彈性的，即就當篇的整體創作來考量。

綜合以上評審意見，可見其標準之高，難怪被視為高難度的寫作擂台。

(中國時報)