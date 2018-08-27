到島嶼酒吧 藝術家聽你說心事

《島嶼酒吧》的演出現場，透過一杯飲料，傾吐個人心事。左為主創藝術家之一李銘宸。（台北藝術節提供）

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中國時報
／台北報導

來自香港、日本和台灣的藝術家跨國合作，以小酒館為舞台，推出作品《島嶼酒吧》，邀請觀眾進場說自己的故事；藝術家則化身酒保，調製特別飲料。主創者之一、香港藝術家余美華表示，這個表演希望打破創作者和觀眾的距離。

《島嶼酒吧》始於去年北藝中心的「亞當計畫」，當時日本藝術家藤原力和余美華在台北林森北路一帶踏查，觀察酒吧群聚現象，決定做為創作起點。藤原力表示，酒吧是一個集合體，「很多不認識的人，因著一杯飲料而相識、彼此分享，這種混和的概念，能有截然不同的創造。」

藤原力說，他的奶奶是灣生，出生高雄，「我奶奶說她最喜歡吃台灣香蕉，那是她難以忘懷的滋味，以香蕉為材料，這也是我給觀眾的調酒主題，這對我來說深具意義。」

中泰混血的余美華在香港成長，「我不像香港人，一直覺得自己是外來者；但我在1999年第一次來台，就很喜歡台灣，那時候台灣人看到我的長相問我：請問你是阿美族人嗎？讓我很有歸屬感，我也想把我的島嶼故事和觀眾們分享。」

主創者之一、台灣藝術家李銘宸表示，「在表演現場裡，每個藝術家就是一座島，每座島都專屬飲料。每個人帶著自己的歷程，在此交流，再交織出不同的故事。」

余美華表示，觀眾參與式的表演形式，是世界的趨勢，「這是一個思考的年代，我們期待這樣的作品能夠引發觀眾思考，對於某些參加的觀眾而言，也跨越了某些人生、心理上的邊界，是截然不同的嘗試，有人因此來了好幾次。」

《島嶼酒吧》將於8月29日至9月1日，在台北中山堂4樓劇場咖啡演出。（飲酒過量有害健康）

(中國時報)

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