阿信見蔡依林洩男性本能

2018年08月27日 04:10 中國時報 徐桐炘 （北京傳真） 報導（北京傳真）

五月天「人生無限公司」巡迴到鳥巢站，26日公布好消息，他們將為這趟巡迴歷程發行新片《五月天人生無限公司》，並於昨晚公開電影預告。儘管北京因空氣品質呈現灰暗，但不影響演唱會的歡樂氣氛，25日邀請天后蔡依林（Jolin）擔任嘉賓，一群人聊到忘我，全場不斷爆笑，讓阿信笑言：「那我們取消後面歌曲。」

五月天和蔡依林常互相站台，上次是在2013年超犀利趴上組成「五月花」，第7次在舞台合作，演唱雙方知名K歌〈你不是真正的快樂〉、〈天空〉，10萬人齊唱讓鳥巢瞬間變成地表KTV。蔡依林演唱〈大藝術家〉時，五月天則擔任配樂，不過Jolin前晚以包緊緊的裝扮現身，讓阿信頻被團員虧：「表情有點失望。」

原來Jolin身穿綠色長袖針織衫，只微露結實腹肌，與以往的性感形象大不相同，但阿信仍給予肯定：「公主保重身體，多穿一點。」

《延禧攻略》回應瑪莎

Jolin卻吐槽阿信過去擔任嘉賓時的行徑：「你只看我的奶罩！」阿信則笑言當時從升降台上來後驚豔不已，「請看新聞資料片，一時不察，男生本能露出來。」

6人延續夯劇《延禧攻略》話題，因瑪莎頭髮較長，阿信開玩笑把女主角「魏瓔珞」改為「蔡瓔珞」，吐嘈總在演唱會上汗流浹背的瑪莎，搞笑說：「全身溼溼的奴婢，叫Snoopy（史努比）。」讓才剛追到第3集的Jolin瞬間爆笑。

《延禧攻略》也在官方微博轉發五月天演唱會片段，還回覆瑪莎留言：「啥時候和我們魏瓔珞Battle下！」

(中國時報)